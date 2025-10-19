Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Канада — Канада. WHL. Хоккей : Келоуна Рокетс — Эверетт Сильвертипс . Начало встречи 19 октября 2025 запланировано на 04:05 по московскому времени и пройдет на стадионе Prospera Place .

Превью матча Келоуна Рокетс — Эверетт Сильвертипс

Команда Келоуна Рокетс в последних 10 матчах одержала 2 победы и проиграла 4 матча с разницей шайб 19-28. Команда Эверетт Сильвертипс, сыграв 10 матчей, выиграла 6 раз и потерпела 1 поражение с разницей шайб 29-12. Команда Келоуна Рокетс в среднем забивает 2 гола за игру, пропускает 3. Эверетт Сильвертипс забивает 3, пропускает 1. Команды провели между собой 1 матч. Последний раз соперники встречались между собой 17 ноября 2025 на поле команды Эверетт Сильвертипс, в том матче победу одержали хозяева.