Фрибет 15000₽
Криптобонус на ТОП-5 лиг до $1000
Криптобонус на ТОП-5 лиг до $1000
ЗАБРАТЬ!
Войти
Рейтинг букмекеров
Криптобонус на ТОП-5 лиг до $1000 Криптобонус на ТОП-5 лиг до $1000
19.10.2025

Смотреть онлайн Келоуна Рокетс - Эверетт Сильвертипс 19.10.2025. Прямая трансляция

Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира КанадаКанада. WHL. Хоккей: Келоуна РокетсЭверетт Сильвертипс . Начало встречи 19 октября 2025 запланировано на 04:05 по московскому времени и пройдет на стадионе Prospera Place.

МСК, Стадион: Prospera Place
Канада. WHL. Хоккей
Келоуна Рокетс
Завершен
2 : 3
19 октября 2025
Эверетт Сильвертипс
Смотреть онлайн
Бонус 17 тысяч рублей при регистрации в Фонбет

Превью матча Келоуна Рокетс — Эверетт Сильвертипс

Команда Келоуна Рокетс в последних 10 матчах одержала 2 победы и проиграла 4 матча с разницей шайб 19-28. Команда Эверетт Сильвертипс, сыграв 10 матчей, выиграла 6 раз и потерпела 1 поражение с разницей шайб 29-12. Команда Келоуна Рокетс в среднем забивает 2 гола за игру, пропускает 3. Эверетт Сильвертипс забивает 3, пропускает 1. Команды провели между собой 1 матч. Последний раз соперники встречались между собой 17 ноября 2025 на поле команды Эверетт Сильвертипс, в том матче победу одержали хозяева.

История последних встреч

Келоуна Рокетс
Келоуна Рокетс
Эверетт Сильвертипс
Келоуна Рокетс
0 побед
0 ничьих
1 победа
0%
0%
100%
17.11.2025
Эверетт Сильвертипс
Эверетт Сильвертипс
3:2
Келоуна Рокетс
Келоуна Рокетс
Обзор
Комментарии к матчу
Рекомендуем букмекеров
все
10 000 ₽
Играть
10000 рублей за регистрацию!
3000 ₽
Играть
Фрибет новым игрокам
$1000
Играть
Криптобонус на ТОП-5 лиг до $1000
7777 ₽
Играть
Безусловный ФРИБЕТ 7777 ₽
15 000 ₽
Играть
ФРИБЕТ 15 000 руб. без условий!
25 000 ₽
Играть
Бонус до 25 000 руб. новым клиентам
100 000 ₽
Играть
Фрибет 100 000 ₽ новым клиентам
5000 ₽
Играть
Фрибет 5000 рублей новым клиентам
31 000 ₽
Играть
31 000 рублей за регистрацию
15 000 ₽
Играть
Бонус 15 000 в мобильном приложении!
иконка Топ турниры
НХЛ
НХЛ
США
КХЛ
КХЛ
Россия
Высшая хоккейная лига. ВХЛ
ВХЛ
Россия
Чемпионат Швеции по хоккею. Элитсериен
Элитсериен
Швеция
Молодежная хоккейная лига. МХЛ
МХЛ
Россия
Чемпионат Финляндии по хоккею. СМ-Лига
СМ-Лига
Финляндия
Чемпионат Германии по хоккею. ДЕЛ
ДЕЛ
Германия
Финляндия. Местис. Хоккей
Местис
Финляндия
иконка Популярные матчи
Трактор Трактор
Амур Амур
20 Ноября
17:00
Торпедо Торпедо
Спартак Спартак
20 Ноября
19:30
Динамо Минск Динамо Минск
ЦСКА ЦСКА
20 Ноября
19:30
Team Liquid Team Liquid
Tundra Esports Tundra Esports
20 Ноября
20:00
Северсталь Северсталь
Адмирал Адмирал
20 Ноября
19:00
Автомобилист Автомобилист
Металлург Металлург
20 Ноября
17:00
PARIVISION PARIVISION
MOUZ MOUZ
20 Ноября
11:00
OG OG
BetBoom Team BetBoom Team
20 Ноября
17:00
Динамо Москва Динамо Москва
Сибирь Сибирь
20 Ноября
19:30
Панатинаикос Панатинаикос
BC Dubai BC Dubai
20 Ноября
22:15