Матч турнира Канада — Канада. WHL. Хоккей : Сиэтл Тандербердс — Winnipeg Ice . Начало встречи 19 октября 2025 запланировано на 04:05 по московскому времени и пройдет на стадионе accesso ShoWare Center .

Превью матча Сиэтл Тандербердс — Winnipeg Ice

Команда Сиэтл Тандербердс в последних 10 матчах одержала 2 победы и проиграла 5 матчей с разницей шайб 17-29. Команда Winnipeg Ice, сыграв 10 матчей, выиграла 1 раз и потерпела 4 поражения с разницей шайб 14-21. Команда Сиэтл Тандербердс в среднем забивает 2 гола за игру, пропускает 3. Winnipeg Ice забивает 1, пропускает 2. Команды провели между собой 2 матча. Последний раз соперники встречались между собой 12 ноября 2025 на поле команды Сиэтл Тандербердс, в том матче победу одержали хозяева.