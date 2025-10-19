Смотреть онлайн Виктория Роялс - Медисин-Хат Тайгерс 19.10.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Канада — Канада. WHL. Хоккей: Виктория Роялс — Медисин-Хат Тайгерс . Начало встречи 19 октября 2025 запланировано на 04:05 по московскому времени и пройдет на стадионе Save-On-Foods Memorial Centre.
Превью матча Виктория Роялс — Медисин-Хат Тайгерс
Команда Виктория Роялс в последних 10 матчах одержала 4 победы и проиграла 3 матча с разницей шайб 32-25. Команда Медисин-Хат Тайгерс, сыграв 10 матчей, выиграла 6 раз и потерпела 3 поражения с разницей шайб 30-23. Команда Виктория Роялс в среднем забивает 3 гола за игру, пропускает 3. Медисин-Хат Тайгерс забивает 3, пропускает 2.