Смотреть онлайн Принц Альберт Рейдерс - Эдмонтон Ойл Кингз 19.10.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Канада — Канада. WHL. Хоккей: Принц Альберт Рейдерс — Эдмонтон Ойл Кингз . Начало встречи 19 октября 2025 запланировано на 04:00 по московскому времени и пройдет на стадионе Art Hauser Centre.
Превью матча Принц Альберт Рейдерс — Эдмонтон Ойл Кингз
Команда Принц Альберт Рейдерс в последних 10 матчах одержала 5 побед и проиграла 0 матчей с разницей шайб 26-17. Команда Эдмонтон Ойл Кингз, сыграв 10 матчей, выиграла 4 раза и потерпела 1 поражение с разницей шайб 20-13. Команда Принц Альберт Рейдерс в среднем забивает 3 гола за игру, пропускает 2. Эдмонтон Ойл Кингз забивает 2, пропускает 1.