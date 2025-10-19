Превью матча Принц Альберт Рейдерс — Эдмонтон Ойл Кингз

Команда Принц Альберт Рейдерс в последних 10 матчах одержала 5 побед и проиграла 0 матчей с разницей шайб 26-17. Команда Эдмонтон Ойл Кингз, сыграв 10 матчей, выиграла 4 раза и потерпела 1 поражение с разницей шайб 20-13. Команда Принц Альберт Рейдерс в среднем забивает 3 гола за игру, пропускает 2. Эдмонтон Ойл Кингз забивает 2, пропускает 1.