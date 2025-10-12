Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Канада — Канада. WHL. Хоккей : Летбридж Харрикейнз — Ред Дир Ребелс . Начало встречи 12 октября 2025 запланировано на 03:00 по московскому времени и пройдет на стадионе ENMAX Centre .

Превью матча Летбридж Харрикейнз — Ред Дир Ребелс

Команда Летбридж Харрикейнз в последних 10 матчах одержала 1 победа и проиграла 5 матчей с разницей шайб 17-29. Команда Ред Дир Ребелс, сыграв 10 матчей, выиграла 1 раз и потерпела 5 поражений с разницей шайб 15-23. Команда Летбридж Харрикейнз в среднем забивает 2 гола за игру, пропускает 3. Ред Дир Ребелс забивает 2, пропускает 2. Команды провели между собой 2 матча. Последний раз соперники встречались между собой 08 октября 2025 на поле команды Ред Дир Ребелс, в том матче победу одержали гостьи.