Фрибет 15000₽
Криптобонус на ТОП-5 лиг до $1000
Криптобонус на ТОП-5 лиг до $1000
ЗАБРАТЬ!
Войти
Рейтинг букмекеров
Криптобонус на ТОП-5 лиг до $1000 Криптобонус на ТОП-5 лиг до $1000
12.10.2025

Смотреть онлайн Летбридж Харрикейнз - Ред Дир Ребелс 12.10.2025. Прямая трансляция

Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира КанадаКанада. WHL. Хоккей: Летбридж ХаррикейнзРед Дир Ребелс . Начало встречи 12 октября 2025 запланировано на 03:00 по московскому времени и пройдет на стадионе ENMAX Centre.

МСК, Стадион: ENMAX Centre
Канада. WHL. Хоккей
Летбридж Харрикейнз
Завершен
0 : 5
12 октября 2025
Ред Дир Ребелс
Смотреть онлайн
Бонус 17 тысяч рублей при регистрации в Фонбет

Превью матча Летбридж Харрикейнз — Ред Дир Ребелс

Команда Летбридж Харрикейнз в последних 10 матчах одержала 1 победа и проиграла 5 матчей с разницей шайб 17-29. Команда Ред Дир Ребелс, сыграв 10 матчей, выиграла 1 раз и потерпела 5 поражений с разницей шайб 15-23. Команда Летбридж Харрикейнз в среднем забивает 2 гола за игру, пропускает 3. Ред Дир Ребелс забивает 2, пропускает 2. Команды провели между собой 2 матча. Последний раз соперники встречались между собой 08 октября 2025 на поле команды Ред Дир Ребелс, в том матче победу одержали гостьи.

История последних встреч

Летбридж Харрикейнз
Летбридж Харрикейнз
Ред Дир Ребелс
Летбридж Харрикейнз
1 победа
0 ничьих
1 победа
50%
0%
50%
08.10.2025
Ред Дир Ребелс
Ред Дир Ребелс
2:3
Летбридж Харрикейнз
Летбридж Харрикейнз
Обзор
28.09.2025
Ред Дир Ребелс
Ред Дир Ребелс
4:2
Летбридж Харрикейнз
Летбридж Харрикейнз
Обзор
Комментарии к матчу
Рекомендуем букмекеров
все
10 000 ₽
Играть
10000 рублей за регистрацию!
3000 ₽
Играть
Фрибет новым игрокам
$1000
Играть
Криптобонус на ТОП-5 лиг до $1000
7777 ₽
Играть
Безусловный ФРИБЕТ 7777 ₽
15 000 ₽
Играть
ФРИБЕТ 15 000 руб. без условий!
25 000 ₽
Играть
Бонус до 25 000 руб. новым клиентам
100 000 ₽
Играть
Фрибет 100 000 ₽ новым клиентам
5000 ₽
Играть
Фрибет 5000 рублей новым клиентам
31 000 ₽
Играть
31 000 рублей за регистрацию
15 000 ₽
Играть
Бонус 15 000 в мобильном приложении!
иконка Топ турниры
НХЛ
НХЛ
США
КХЛ
КХЛ
Россия
Высшая хоккейная лига. ВХЛ
ВХЛ
Россия
Чемпионат Швеции по хоккею. Элитсериен
Элитсериен
Швеция
Молодежная хоккейная лига. МХЛ
МХЛ
Россия
Чемпионат Финляндии по хоккею. СМ-Лига
СМ-Лига
Финляндия
Чемпионат Германии по хоккею. ДЕЛ
ДЕЛ
Германия
Финляндия. Местис. Хоккей
Местис
Финляндия
иконка Популярные матчи
Спартак Спартак
Локомотив Локомотив
12 Ноября
19:30
Металлург Металлург
Лада Лада
12 Ноября
17:00
Салават Юлаев Салават Юлаев
СКА СКА
12 Ноября
17:00
Торпедо-Горький Торпедо-Горький
Южный Урал Орск Южный Урал Орск
12 Ноября
18:30
Зенит Зенит
МБА Москва МБА Москва
12 Ноября
19:30
СКА-1946 U20 СКА-1946 U20
ХК Капитан U20 ХК Капитан U20
12 Ноября
19:00
Торпедо Торпедо
ХК Сочи ХК Сочи
12 Ноября
19:30
Динамо Минск Динамо Минск
Сибирь Сибирь
12 Ноября
19:30
Индиана Пэйсерс Индиана Пэйсерс
Юта Джаз Юта Джаз
12 Ноября
05:10
Милан Милан
Асвел Лион-Вийёрбан Асвел Лион-Вийёрбан
12 Ноября
22:30