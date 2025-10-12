Смотреть онлайн Медисин-Хат Тайгерс - Портленд Винтер Хокс 12.10.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Канада — Канада. WHL. Хоккей: Медисин-Хат Тайгерс — Портленд Винтер Хокс . Начало встречи 12 октября 2025 запланировано на 04:00 по московскому времени и пройдет на стадионе Canalta Centre.
Превью матча Медисин-Хат Тайгерс — Портленд Винтер Хокс
Команда Медисин-Хат Тайгерс в последних 10 матчах одержала 7 побед и проиграла 3 матча с разницей шайб 34-27. Команда Портленд Винтер Хокс, сыграв 10 матчей, выиграла 2 раза и потерпела 2 поражения с разницей шайб 15-15. Команда Медисин-Хат Тайгерс в среднем забивает 3 гола за игру, пропускает 3. Портленд Винтер Хокс забивает 2, пропускает 2.