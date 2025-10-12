Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Канада — Канада. WHL. Хоккей : Саскатун Блейдз — Камлупс Блэйзерс . Начало встречи 12 октября 2025 запланировано на 04:00 по московскому времени и пройдет на стадионе SaskTel Centre .

Превью матча Саскатун Блейдз — Камлупс Блэйзерс

Команда Саскатун Блейдз в последних 10 матчах одержала 4 победы и проиграла 2 матча с разницей шайб 22-15. Команда Камлупс Блэйзерс, сыграв 10 матчей, выиграла 2 раза и потерпела 2 поражения с разницей шайб 16-15. Команда Саскатун Блейдз в среднем забивает 2 гола за игру, пропускает 2. Камлупс Блэйзерс забивает 2, пропускает 2.