Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Канада — Канада. WHL. Хоккей : Виктория Роялс — Эверетт Сильвертипс . Начало встречи 12 октября 2025 запланировано на 02:05 по московскому времени и пройдет на стадионе Save-On-Foods Memorial Centre .

Превью матча Виктория Роялс — Эверетт Сильвертипс

Команда Виктория Роялс в последних 10 матчах одержала 3 победы и проиграла 2 матча с разницей шайб 25-18. Команда Эверетт Сильвертипс, сыграв 10 матчей, выиграла 4 раза и потерпела 1 поражение с разницей шайб 22-9. Команда Виктория Роялс в среднем забивает 3 гола за игру, пропускает 2. Эверетт Сильвертипс забивает 2, пропускает 1. Команды провели между собой 1 матч. Последний раз соперники встречались между собой 11 октября 2025 на поле команды Виктория Роялс, в том матче победу одержали гостьи.