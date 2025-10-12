Фрибет 15000₽
12.10.2025

Смотреть онлайн Принс-Джордж Кугэрз - Трай-Сити Американс 12.10.2025. Прямая трансляция

Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира КанадаКанада. WHL. Хоккей: Принс-Джордж КугэрзТрай-Сити Американс . Начало встречи 12 октября 2025 запланировано на 04:00 по московскому времени и пройдет на стадионе CN Centre.

МСК, Стадион: CN Centre
Канада. WHL. Хоккей
Принс-Джордж Кугэрз
Завершен
3 : 2
12 октября 2025
Трай-Сити Американс
Превью матча Принс-Джордж Кугэрз — Трай-Сити Американс

Команда Принс-Джордж Кугэрз в последних 10 матчах одержала 2 победы и проиграла 0 матчей с разницей шайб 8-2. Команды провели между собой 1 матч. Последний раз соперники встречались между собой 19 октября 2025 на поле команды Трай-Сити Американс, в том матче победу одержали гостьи.

История последних встреч

Принс-Джордж Кугэрз
Принс-Джордж Кугэрз
Трай-Сити Американс
Принс-Джордж Кугэрз
1 победа
0 ничьих
0 побед
100%
0%
0%
19.10.2025
Трай-Сити Американс
Трай-Сити Американс
3:9
Принс-Джордж Кугэрз
Принс-Джордж Кугэрз
Обзор
Комментарии к матчу
