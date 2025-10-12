Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Канада — Канада. WHL. Хоккей : Принс-Джордж Кугэрз — Трай-Сити Американс . Начало встречи 12 октября 2025 запланировано на 04:00 по московскому времени и пройдет на стадионе CN Centre .

Превью матча Принс-Джордж Кугэрз — Трай-Сити Американс

Команда Принс-Джордж Кугэрз в последних 10 матчах одержала 2 победы и проиграла 0 матчей с разницей шайб 8-2. Команды провели между собой 1 матч. Последний раз соперники встречались между собой 19 октября 2025 на поле команды Трай-Сити Американс, в том матче победу одержали гостьи.