Смотреть онлайн Сиэтл Тандербердс - Спокан Чифс 12.10.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Канада — Канада. WHL. Хоккей: Сиэтл Тандербердс — Спокан Чифс . Начало встречи 12 октября 2025 запланировано на 04:05 по московскому времени и пройдет на стадионе accesso ShoWare Center.
Превью матча Сиэтл Тандербердс — Спокан Чифс
Команда Сиэтл Тандербердс в последних 10 матчах одержала 2 победы и проиграла 2 матча с разницей шайб 13-15. Команда Спокан Чифс, сыграв 10 матчей, выиграла 3 раза и потерпела 4 поражения с разницей шайб 20-19. Команда Сиэтл Тандербердс в среднем забивает 1 гола за игру, пропускает 2. Спокан Чифс забивает 2, пропускает 2.