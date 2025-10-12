Фрибет 15000₽
Смотреть онлайн Сиэтл Тандербердс - Спокан Чифс 12.10.2025. Прямая трансляция

Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира КанадаКанада. WHL. Хоккей: Сиэтл ТандербердсСпокан Чифс . Начало встречи 12 октября 2025 запланировано на 04:05 по московскому времени и пройдет на стадионе accesso ShoWare Center.

МСК, Стадион: accesso ShoWare Center
Канада. WHL. Хоккей
Сиэтл Тандербердс
Завершен
1 : 2
12 октября 2025
Спокан Чифс
Смотреть онлайн
Превью матча Сиэтл Тандербердс — Спокан Чифс

Команда Сиэтл Тандербердс в последних 10 матчах одержала 2 победы и проиграла 2 матча с разницей шайб 13-15. Команда Спокан Чифс, сыграв 10 матчей, выиграла 3 раза и потерпела 4 поражения с разницей шайб 20-19. Команда Сиэтл Тандербердс в среднем забивает 1 гола за игру, пропускает 2. Спокан Чифс забивает 2, пропускает 2.

