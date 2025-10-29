Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Швеция — Швеция. Высшая лига. Хоккей : Виммербю ХК — Мора , 1 тур . Начало встречи 29 октября 2025 запланировано на 21:00 по московскому времени и пройдет на стадионе Vimmerby Ishall .

Превью матча Виммербю ХК — Мора

Команда Виммербю ХК в последних 10 матчах одержала 3 победы и проиграла 6 матчей с разницей шайб 20-23. Команда Мора, сыграв 10 матчей, выиграла 5 раз и потерпела 4 поражения с разницей шайб 28-27. Команда Виммербю ХК в среднем забивает 2 гола за игру, пропускает 2. Мора забивает 3, пропускает 3.