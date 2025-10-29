Фрибет 15000₽
29.10.2025

Смотреть онлайн Оскарсхамн - Эстерсундс ИФ 29.10.2025. Прямая трансляция

Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира ШвецияШвеция. Высшая лига. Хоккей: ОскарсхамнЭстерсундс ИФ, 1 тур . Начало встречи 29 октября 2025 запланировано на 21:00 по московскому времени и пройдет на стадионе Би-Джи Хоккейный Центр.

МСК, 1 тур, Стадион: Би-Джи Хоккейный Центр
Швеция. Высшая лига. Хоккей
Оскарсхамн
Завершен
5 : 2
29 октября 2025
Эстерсундс ИФ
Эстерсундс ИФ
-
Оскарсхамн
-
Счет после 1-го периода: 1-1
Оскарсхамн
-
Эстерсундс ИФ
-
Счет после 2-го периода: 2-2
Оскарсхамн
-
Оскарсхамн
-
Оскарсхамн
-

Превью матча Оскарсхамн — Эстерсундс ИФ

Команда Оскарсхамн в последних 10 матчах одержала 3 победы и проиграла 7 матчей с разницей шайб 30-26. Команда Эстерсундс ИФ, сыграв 10 матчей, выиграла 5 раз и потерпела 4 поражения с разницей шайб 23-29. Команда Оскарсхамн в среднем забивает 3 гола за игру, пропускает 3. Эстерсундс ИФ забивает 2, пропускает 3. Команды провели между собой 1 матч. Последний раз соперники встречались между собой 15 октября 2025 на поле команды Эстерсундс ИФ, в том матче победу одержали хозяева.

Оскарсхамн Оскарсхамн
25
Швеция
Viggo Nordlund
7
Швеция
Pontus Nasen
58
Швеция
Jonasson Hugo
41
Швеция
Melker Eriksson
21
Швеция
Hampus Karlsson
6
Швеция
Isac Johnsson
20
Victor Johansson
37
Финляндия
Emil Vuorio
26
Швеция
Ville Jonsson
66
Швеция
Ludvig Markman
13
Швеция
Joel Svensson
30
Швеция
Simon Folkesson
88
Швеция
Herman Traff
22
Швеция
Axel Bjornkvist
11
Дания
Soren Dietz-Larsen
71
Швеция
Filip Sveningsson
77
Швеция
Herman Hansson
33
Швеция
Filiph Engsund
3
Швеция
Ludvig Ostman
75
Финляндия
Teemu Lepaus
19
Финляндия
Linus Nyman
61
Финляндия
Joni Ikonen
Эстерсундс ИФ Эстерсундс ИФ
57
Швеция
Kalle
10
Швеция
Oliver Kandergard
19
Швеция
Isak Garfve
24
Lukas Sagranden
63
Швеция
Даниэль Охрн
1
Швеция
Carl Lido
52
Швеция
Fredric Jansson
34
Швеция
Filip Hesselvall
27
Швеция
Leo Sundqvist
51
Швеция
Alexander Anderberg
22
Dennis Varmhed
35
Швеция
Daniel Rosengren
28
Норвегия
Samuel Solem
55
Швеция
Линус Виделль
94
Швеция
Erik Thorwalls
23
Швеция
Albert Sjoberg
20
Швеция
Carl Holmner Hargestam
43
Швеция
Noel Edfeldt
25
Швеция
Maksim Semjonov
59
Швеция
Anton Klint
7
Финляндия
Joel Olkkonen
50
Швеция
Oskar Wahlberg

История последних встреч

Оскарсхамн
Оскарсхамн
Эстерсундс ИФ
Оскарсхамн
0 побед
0 ничьих
1 победа
0%
0%
100%
15.10.2025
Эстерсундс ИФ
Эстерсундс ИФ
3:2
Оскарсхамн
Оскарсхамн
Обзор
Игры 1 тур
08.11.2025
Сёдертелье СК
3:1
МОДО
Завершен
07.11.2025
Эстерсундс ИФ
3:2
ХК Троя-Юнкбю
Завершен
06.11.2025
МОДО
1:4
ХК Троя-Юнкбю
Завершен
02.11.2025
Мора
0:0
Бьоркловен
Завершен
02.11.2025
ХК Альмтуна
1:1
БИК
Завершен
31.10.2025
ХК Альмтуна
2:1
Эстерсундс ИФ
Завершен
31.10.2025
Мора
4:5
Кальмар
Завершен
31.10.2025
БИК
1:0
Нюбру Вайкингс
Завершен
31.10.2025
АИК
8:1
Виммербю ХК
Завершен
31.10.2025
Оскарсхамн
2:1
Сёдертелье СК
Завершен
31.10.2025
Бьоркловен
4:1
ХК Троя-Юнкбю
Завершен
31.10.2025
МОДО
1:4
VIK Västerås HK
Завершен
29.10.2025
Виммербю ХК
2:1
Мора
Завершен
29.10.2025
Оскарсхамн
5:2
Эстерсундс ИФ
Завершен
29.10.2025
Бьоркловен
7:0
Нюбру Вайкингс
Завершен
29.10.2025
VIK Västerås HK
5:4
Сёдертелье СК
Завершен
29.10.2025
ХК Альмтуна
2:5
ХК Троя-Юнкбю
Завершен
29.10.2025
БИК
2:3
Кальмар
Завершен
29.10.2025
МОДО
4:3
АИК
Завершен
24.10.2025
МОДО
5:5
БИК
Завершен
24.10.2025
Кальмар
5:4
Оскарсхамн
Завершен
24.10.2025
Эстерсундс ИФ
3:2
ХК Альмтуна
Завершен
24.10.2025
ХК Троя-Юнкбю
2:4
Бьоркловен
Завершен
24.10.2025
Нюбру Вайкингс
5:4
Виммербю ХК
Завершен
24.10.2025
VIK Västerås HK
6:2
Мора
Завершен
24.10.2025
Сёдертелье СК
3:1
АИК
Завершен
22.10.2025
Оскарсхамн
2:1
Виммербю ХК
Завершен
22.10.2025
Мора
3:1
Сёдертелье СК
Завершен
22.10.2025
БИК
3:4
VIK Västerås HK
Завершен
22.10.2025
ХК Альмтуна
2:5
Бьоркловен
Завершен
22.10.2025
АИК
3:4
Эстерсундс ИФ
Завершен
22.10.2025
ХК Троя-Юнкбю
6:3
Нюбру Вайкингс
Завершен
22.10.2025
Кальмар
2:3
МОДО
Завершен
17.10.2025
Эстерсундс ИФ
4:1
Виммербю ХК
Завершен
17.10.2025
Сёдертелье СК
1:2
ХК Альмтуна
Завершен
17.10.2025
БИК
4:1
Оскарсхамн
Завершен
17.10.2025
Мора
2:1
ХК Троя-Юнкбю
Завершен
17.10.2025
VIK Västerås HK
2:3
АИК
Завершен
17.10.2025
Нюбру Вайкингс
0:7
Кальмар
Завершен
17.10.2025
Бьоркловен
3:2
МОДО
Завершен
15.10.2025
Эстерсундс ИФ
3:2
Оскарсхамн
Завершен
15.10.2025
Нюбру Вайкингс
4:1
БИК
Завершен
15.10.2025
Виммербю ХК
5:2
Сёдертелье СК
Завершен
15.10.2025
Бьоркловен
4:2
ХК Альмтуна
Завершен
15.10.2025
АИК
4:2
ХК Троя-Юнкбю
Завершен
15.10.2025
Кальмар
6:2
VIK Västerås HK
Завершен
15.10.2025
МОДО
4:3
Мора
Завершен
10.10.2025
ХК Альмтуна
1:5
Оскарсхамн
Завершен
10.10.2025
ХК Троя-Юнкбю
3:4
VIK Västerås HK
Завершен
10.10.2025
Эстерсундс ИФ
2:3
БИК
Завершен
10.10.2025
Кальмар
4:2
Бьоркловен
Завершен
10.10.2025
Виммербю ХК
3:0
Нюбру Вайкингс
Завершен
10.10.2025
АИК
5:2
Мора
Завершен
10.10.2025
МОДО
3:1
Сёдертелье СК
Завершен
08.10.2025
Оскарсхамн
2:3
Мора
Завершен
08.10.2025
Нюбру Вайкингс
3:5
АИК
Завершен
08.10.2025
Виммербю ХК
0:3
Бьоркловен
Завершен
08.10.2025
Кальмар
5:0
ХК Троя-Юнкбю
Завершен
08.10.2025
Эстерсундс ИФ
0:4
Сёдертелье СК
Завершен
08.10.2025
БИК
1:3
ХК Альмтуна
Завершен
08.10.2025
VIK Västerås HK
2:4
МОДО
Завершен
03.10.2025
Мора
4:6
Кальмар
Завершен
03.10.2025
Нюбру Вайкингс
6:3
Эстерсундс ИФ
Завершен
03.10.2025
БИК
1:4
Бьоркловен
Завершен
03.10.2025
VIK Västerås HK
3:1
ХК Альмтуна
Завершен
03.10.2025
ХК Троя-Юнкбю
4:5
АИК
Завершен
03.10.2025
МОДО
3:1
Виммербю ХК
Завершен
01.10.2025
ХК Альмтуна
0:6
Мора
Завершен
01.10.2025
Эстерсундс ИФ
3:2
Кальмар
Завершен
01.10.2025
Сёдертелье СК
1:1
VIK Västerås HK
Завершен
01.10.2025
АИК
3:2
Оскарсхамн
Завершен
01.10.2025
Виммербю ХК
2:3
БИК
Завершен
01.10.2025
Бьоркловен
4:1
Нюбру Вайкингс
Завершен
30.09.2025
МОДО
6:1
ХК Троя-Юнкбю
Отменен
29.09.2025
Мора
3:2
Оскарсхамн
Завершен
29.09.2025
VIK Västerås HK
1:3
Виммербю ХК
Завершен
29.09.2025
Сёдертелье СК
4:2
Кальмар
Завершен
29.09.2025
АИК
3:3
Нюбру Вайкингс
Завершен
28.09.2025
БИК
4:3
ХК Троя-Юнкбю
Завершен
27.09.2025
Эстерсундс ИФ
1:6
Бьоркловен
Завершен
26.09.2025
Оскарсхамн
8:0
МОДО
Завершен
26.09.2025
Нюбру Вайкингс
5:3
VIK Västerås HK
Завершен
26.09.2025
Бьоркловен
4:1
Сёдертелье СК
Завершен
24.09.2025
Бьоркловен
5:1
АИК
Завершен
24.09.2025
Оскарсхамн
2:3
БИК
Завершен
24.09.2025
Сёдертелье СК
5:4
ХК Троя-Юнкбю
Завершен
24.09.2025
МОДО
6:2
Нюбру Вайкингс
Завершен
19.09.2025
ХК Альмтуна
4:1
Кальмар
Завершен
19.09.2025
Нюбру Вайкингс
3:2
Оскарсхамн
Завершен
19.09.2025
Сёдертелье СК
1:3
БИК
Отменен
19.09.2025
Виммербю ХК
0:1
ХК Троя-Юнкбю
Отменен
19.09.2025
Мора
1:1
Бьоркловен
Отменен
19.09.2025
МОДО
2:1
Эстерсундс ИФ
Отменен
