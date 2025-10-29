Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Швеция — Швеция. Высшая лига. Хоккей : Оскарсхамн — Эстерсундс ИФ , 1 тур . Начало встречи 29 октября 2025 запланировано на 21:00 по московскому времени и пройдет на стадионе Би-Джи Хоккейный Центр .

Превью матча Оскарсхамн — Эстерсундс ИФ

Команда Оскарсхамн в последних 10 матчах одержала 3 победы и проиграла 7 матчей с разницей шайб 30-26. Команда Эстерсундс ИФ, сыграв 10 матчей, выиграла 5 раз и потерпела 4 поражения с разницей шайб 23-29. Команда Оскарсхамн в среднем забивает 3 гола за игру, пропускает 3. Эстерсундс ИФ забивает 2, пропускает 3. Команды провели между собой 1 матч. Последний раз соперники встречались между собой 15 октября 2025 на поле команды Эстерсундс ИФ, в том матче победу одержали хозяева.