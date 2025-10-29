Фрибет 15000₽
29.10.2025

Смотреть онлайн Бьоркловен - Нюбру Вайкингс 29.10.2025. Прямая трансляция

Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира ШвецияШвеция. Высшая лига. Хоккей: БьоркловенНюбру Вайкингс, 1 тур . Начало встречи 29 октября 2025 запланировано на 21:00 по московскому времени и пройдет на стадионе A3 Arena.

МСК, 1 тур, Стадион: A3 Arena
Швеция. Высшая лига. Хоккей
Бьоркловен
Завершен
7 : 0
29 октября 2025
Нюбру Вайкингс
Смотреть онлайн
Бьоркловен
-
Счет после 1-го периода: 1-0
Бьоркловен
-
Бьоркловен
-
Бьоркловен
-
Счет после 2-го периода: 4-0
Бьоркловен
-
Бьоркловен
-
Бьоркловен
-

Превью матча Бьоркловен — Нюбру Вайкингс

Команда Бьоркловен в последних 10 матчах одержала 9 побед и проиграла 1 матч с разницей шайб 39-16. Команда Нюбру Вайкингс, сыграв 10 матчей, выиграла 4 раза и потерпела 5 поражений с разницей шайб 30-39. Команда Бьоркловен в среднем забивает 4 гола за игру, пропускает 2. Нюбру Вайкингс забивает 3, пропускает 4. Команды провели между собой 1 матч. Последний раз соперники встречались между собой 01 октября 2025 на поле команды Бьоркловен, в том матче победу одержали хозяева.

Бьоркловен Бьоркловен
10
Швеция
Маркус Нилссон
77
Швеция
Philip Hemmyr
37
Финляндия
Lenni Killinen
59
Канада
Timmy Theocharidis
24
Швеция
Linus Cronholm
21
Латвия
Bruno Osmanis
26
Швеция
Oliwer Sjostrom
64
Швеция
Anton Malmstrom
16
Швеция
Gustaf Kangas
35
Швеция
Fagerholt Gustav
91
Швеция
Oscar Tellstrom
8
Швеция
Lucas Nordsater
28
Канада
Мэтью Майоне
31
Швеция
Olle Eriksson Ek
50
Финляндия
Франс Туохимаа
39
Финляндия
Йоэль Мустонен
71
Швеция
Густав Посслер
18
Швеция
Axel Ottosson
57
Канада
Matthew Cairns
33
Швеция
Albin Lundin
19
Швеция
Liam Dower Nilsson
56
Швеция
Fredrik Forsberg
6
Финляндия
Olli Vainio
Нюбру Вайкингс Нюбру Вайкингс
88
Швеция
Tim Lindfors
16
Швеция
Hugo Gabrielson
28
Швеция
Theo Jacobsson
30
Швеция
Fabian Arwidson
35
Швеция
Alexander Hellnemo
8
Швеция
Mans Kramer
49
Швеция
Kalle Holm
24
Швеция
Hampus Eriksson
48
Швеция
Viggo Nordstrom
19
Швеция
Elias Stenman
7
Швеция
Юлиус Бергман
61
Финляндия
Miikka Pitkanen
20
Финляндия
Juho Liuksiala
25
Швеция
Marcus Bergman
53
Швеция
Jesper Mangs
5
Швеция
Fredrik Granberg
33
Швеция
Felix Olsson
17
Швеция
Emil Forslund
95
Швеция
Gabriel Sall
67
Швеция
Alexander Mollden
34
Швеция
Oscar Nordin
72
Швеция
Йоаким Рохдин

История последних встреч

Бьоркловен
Бьоркловен
Нюбру Вайкингс
Бьоркловен
1 победа
0 ничьих
0 побед
100%
0%
0%
01.10.2025
Бьоркловен
Бьоркловен
4:1
Нюбру Вайкингс
Нюбру Вайкингс
Обзор
Игры 1 тур
08.11.2025
Сёдертелье СК
3:1
МОДО
Завершен
07.11.2025
Эстерсундс ИФ
3:2
ХК Троя-Юнкбю
Завершен
06.11.2025
МОДО
1:4
ХК Троя-Юнкбю
Завершен
02.11.2025
Мора
0:0
Бьоркловен
Завершен
02.11.2025
ХК Альмтуна
1:1
БИК
Завершен
31.10.2025
ХК Альмтуна
2:1
Эстерсундс ИФ
Завершен
31.10.2025
Мора
4:5
Кальмар
Завершен
31.10.2025
БИК
1:0
Нюбру Вайкингс
Завершен
31.10.2025
АИК
8:1
Виммербю ХК
Завершен
31.10.2025
Оскарсхамн
2:1
Сёдертелье СК
Завершен
31.10.2025
Бьоркловен
4:1
ХК Троя-Юнкбю
Завершен
31.10.2025
МОДО
1:4
VIK Västerås HK
Завершен
29.10.2025
Виммербю ХК
2:1
Мора
Завершен
29.10.2025
Оскарсхамн
5:2
Эстерсундс ИФ
Завершен
29.10.2025
Бьоркловен
7:0
Нюбру Вайкингс
Завершен
29.10.2025
VIK Västerås HK
5:4
Сёдертелье СК
Завершен
29.10.2025
ХК Альмтуна
2:5
ХК Троя-Юнкбю
Завершен
29.10.2025
БИК
2:3
Кальмар
Завершен
29.10.2025
МОДО
4:3
АИК
Завершен
24.10.2025
МОДО
5:5
БИК
Завершен
24.10.2025
Кальмар
5:4
Оскарсхамн
Завершен
24.10.2025
Эстерсундс ИФ
3:2
ХК Альмтуна
Завершен
24.10.2025
ХК Троя-Юнкбю
2:4
Бьоркловен
Завершен
24.10.2025
Нюбру Вайкингс
5:4
Виммербю ХК
Завершен
24.10.2025
VIK Västerås HK
6:2
Мора
Завершен
24.10.2025
Сёдертелье СК
3:1
АИК
Завершен
22.10.2025
Оскарсхамн
2:1
Виммербю ХК
Завершен
22.10.2025
Мора
3:1
Сёдертелье СК
Завершен
22.10.2025
БИК
3:4
VIK Västerås HK
Завершен
22.10.2025
ХК Альмтуна
2:5
Бьоркловен
Завершен
22.10.2025
АИК
3:4
Эстерсундс ИФ
Завершен
22.10.2025
ХК Троя-Юнкбю
6:3
Нюбру Вайкингс
Завершен
22.10.2025
Кальмар
2:3
МОДО
Завершен
17.10.2025
Эстерсундс ИФ
4:1
Виммербю ХК
Завершен
17.10.2025
Сёдертелье СК
1:2
ХК Альмтуна
Завершен
17.10.2025
БИК
4:1
Оскарсхамн
Завершен
17.10.2025
Мора
2:1
ХК Троя-Юнкбю
Завершен
17.10.2025
VIK Västerås HK
2:3
АИК
Завершен
17.10.2025
Нюбру Вайкингс
0:7
Кальмар
Завершен
17.10.2025
Бьоркловен
3:2
МОДО
Завершен
15.10.2025
Эстерсундс ИФ
3:2
Оскарсхамн
Завершен
15.10.2025
Нюбру Вайкингс
4:1
БИК
Завершен
15.10.2025
Виммербю ХК
5:2
Сёдертелье СК
Завершен
15.10.2025
Бьоркловен
4:2
ХК Альмтуна
Завершен
15.10.2025
АИК
4:2
ХК Троя-Юнкбю
Завершен
15.10.2025
Кальмар
6:2
VIK Västerås HK
Завершен
15.10.2025
МОДО
4:3
Мора
Завершен
10.10.2025
ХК Альмтуна
1:5
Оскарсхамн
Завершен
10.10.2025
ХК Троя-Юнкбю
3:4
VIK Västerås HK
Завершен
10.10.2025
Эстерсундс ИФ
2:3
БИК
Завершен
10.10.2025
Кальмар
4:2
Бьоркловен
Завершен
10.10.2025
Виммербю ХК
3:0
Нюбру Вайкингс
Завершен
10.10.2025
АИК
5:2
Мора
Завершен
10.10.2025
МОДО
3:1
Сёдертелье СК
Завершен
08.10.2025
Оскарсхамн
2:3
Мора
Завершен
08.10.2025
Нюбру Вайкингс
3:5
АИК
Завершен
08.10.2025
Виммербю ХК
0:3
Бьоркловен
Завершен
08.10.2025
Кальмар
5:0
ХК Троя-Юнкбю
Завершен
08.10.2025
Эстерсундс ИФ
0:4
Сёдертелье СК
Завершен
08.10.2025
БИК
1:3
ХК Альмтуна
Завершен
08.10.2025
VIK Västerås HK
2:4
МОДО
Завершен
03.10.2025
Мора
4:6
Кальмар
Завершен
03.10.2025
Нюбру Вайкингс
6:3
Эстерсундс ИФ
Завершен
03.10.2025
БИК
1:4
Бьоркловен
Завершен
03.10.2025
VIK Västerås HK
3:1
ХК Альмтуна
Завершен
03.10.2025
ХК Троя-Юнкбю
4:5
АИК
Завершен
03.10.2025
МОДО
3:1
Виммербю ХК
Завершен
01.10.2025
ХК Альмтуна
0:6
Мора
Завершен
01.10.2025
Эстерсундс ИФ
3:2
Кальмар
Завершен
01.10.2025
Сёдертелье СК
1:1
VIK Västerås HK
Завершен
01.10.2025
АИК
3:2
Оскарсхамн
Завершен
01.10.2025
Виммербю ХК
2:3
БИК
Завершен
01.10.2025
Бьоркловен
4:1
Нюбру Вайкингс
Завершен
30.09.2025
МОДО
6:1
ХК Троя-Юнкбю
Отменен
29.09.2025
Мора
3:2
Оскарсхамн
Завершен
29.09.2025
VIK Västerås HK
1:3
Виммербю ХК
Завершен
29.09.2025
Сёдертелье СК
4:2
Кальмар
Завершен
29.09.2025
АИК
3:3
Нюбру Вайкингс
Завершен
28.09.2025
БИК
4:3
ХК Троя-Юнкбю
Завершен
27.09.2025
Эстерсундс ИФ
1:6
Бьоркловен
Завершен
26.09.2025
Оскарсхамн
8:0
МОДО
Завершен
26.09.2025
Нюбру Вайкингс
5:3
VIK Västerås HK
Завершен
26.09.2025
Бьоркловен
4:1
Сёдертелье СК
Завершен
24.09.2025
Бьоркловен
5:1
АИК
Завершен
24.09.2025
Оскарсхамн
2:3
БИК
Завершен
24.09.2025
Сёдертелье СК
5:4
ХК Троя-Юнкбю
Завершен
24.09.2025
МОДО
6:2
Нюбру Вайкингс
Завершен
19.09.2025
ХК Альмтуна
4:1
Кальмар
Завершен
19.09.2025
Нюбру Вайкингс
3:2
Оскарсхамн
Завершен
19.09.2025
Сёдертелье СК
1:3
БИК
Отменен
19.09.2025
Виммербю ХК
0:1
ХК Троя-Юнкбю
Отменен
19.09.2025
Мора
1:1
Бьоркловен
Отменен
19.09.2025
МОДО
2:1
Эстерсундс ИФ
Отменен
