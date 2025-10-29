Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Швеция — Швеция. Высшая лига. Хоккей : Бьоркловен — Нюбру Вайкингс , 1 тур . Начало встречи 29 октября 2025 запланировано на 21:00 по московскому времени и пройдет на стадионе A3 Arena .

Превью матча Бьоркловен — Нюбру Вайкингс

Команда Бьоркловен в последних 10 матчах одержала 9 побед и проиграла 1 матч с разницей шайб 39-16. Команда Нюбру Вайкингс, сыграв 10 матчей, выиграла 4 раза и потерпела 5 поражений с разницей шайб 30-39. Команда Бьоркловен в среднем забивает 4 гола за игру, пропускает 2. Нюбру Вайкингс забивает 3, пропускает 4. Команды провели между собой 1 матч. Последний раз соперники встречались между собой 01 октября 2025 на поле команды Бьоркловен, в том матче победу одержали хозяева.