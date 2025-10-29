Превью матча VIK Västerås HK — Сёдертелье СК

Команда VIK Västerås HK в последних 10 матчах одержала 4 победы и проиграла 5 матчей с разницей шайб 28-31. Команда Сёдертелье СК, сыграв 10 матчей, выиграла 4 раза и потерпела 5 поражений с разницей шайб 23-25. Команда VIK Västerås HK в среднем забивает 3 гола за игру, пропускает 3. Сёдертелье СК забивает 2, пропускает 3. Команды провели между собой 1 матч. Последний раз соперники встречались между собой 01 октября 2025 на поле команды Сёдертелье СК, в том матче сыграли вничью.