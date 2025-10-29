Фрибет 15000₽
29.10.2025

Смотреть онлайн VIK Västerås HK - Сёдертелье СК 29.10.2025. Прямая трансляция

Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира ШвецияШвеция. Высшая лига. Хоккей: VIK Västerås HKСёдертелье СК, 1 тур . Начало встречи 29 октября 2025 запланировано на 21:00 по московскому времени и пройдет на стадионе ABB Arena Nord.

МСК, 1 тур, Стадион: ABB Arena Nord
Швеция. Высшая лига. Хоккей
VIK Västerås HK
Завершен
5 : 4
29 октября 2025
Сёдертелье СК
Смотреть онлайн
Сёдертелье СК
-
Сёдертелье СК
-
Счет после 1-го периода: 1-1
Сёдертелье СК
-
Сёдертелье СК
-
Сёдертелье СК
-
Счет после 2-го периода: 3-2
Сёдертелье СК
-
Сёдертелье СК
-
Сёдертелье СК
-
Счет после 3-го периода: 4-4
Сёдертелье СК
-

Превью матча VIK Västerås HK — Сёдертелье СК

Команда VIK Västerås HK в последних 10 матчах одержала 4 победы и проиграла 5 матчей с разницей шайб 28-31. Команда Сёдертелье СК, сыграв 10 матчей, выиграла 4 раза и потерпела 5 поражений с разницей шайб 23-25. Команда VIK Västerås HK в среднем забивает 3 гола за игру, пропускает 3. Сёдертелье СК забивает 2, пропускает 3. Команды провели между собой 1 матч. Последний раз соперники встречались между собой 01 октября 2025 на поле команды Сёдертелье СК, в том матче сыграли вничью.

VIK Västerås HK VIK Västerås HK
76
Финляндия
Яспер Линдстен
19
Hugo Lejon
30
Австрия
Benedikt Oschgan
67
Австрия
Константин Комарек
14
Max Karlsson
21
Швеция
Henrik Malmstrom
59
Швеция
Антон Миллари
65
Швеция
Karl Annborn
60
Швеция
Никлас Лундгрен
3
Швеция
Niklas Folin
47
Patrick Guay
24
Швеция
Joel Kant
61
Швеция
Malte Sjogren
27
Швеция
Carl Jakobsson
44
Швеция
Oscar Lawner
10
Швеция
Jimmie Jansson
50
Финляндия
Veikko Loimaranta
77
Швеция
Oscar Birgersson
73
Швеция
Anton Gradin
40
Финляндия
Rasmus Korhonen
36
Швеция
Olle Norberg
46
Svante Sjodin
Сёдертелье СК Сёдертелье СК
9
Швеция
Патрик Закриссон
33
Швеция
Mans Lindback
23
Швеция
William Eriksson
82
Финляндия
Roope Laavainen
12
Швеция
Viktor Liljegren
67
США
Mitch Lewandowski
48
Wilhelm Hallquisth
16
Швеция
Filip Engaras
8
Швеция
William Wia
88
Швеция
Filip Holst Persson
39
Швеция
Oliver Hakansson
90
Швеция
Oliver Eriksson
27
Швеция
Daniel Norbe
19
Швеция
Hampus Harlestam
45
Швеция
Себастиан Дик
17
Канада
Картер Эштон
13
Швеция
Henrik Eriksson
6
Швеция
Ludvig Soderberg
5
Швеция
Йонас Ахнелов
15
Швеция
Albin Carlson
28
Adam Hesselvall
44
Швеция
Никлас Арелл

История последних встреч

VIK Västerås HK
VIK Västerås HK
Сёдертелье СК
VIK Västerås HK
0 побед
1 ничья
0 побед
0%
100%
0%
01.10.2025
Сёдертелье СК
Сёдертелье СК
1:1
VIK Västerås HK
VIK Västerås HK
Обзор
Игры 1 тур
08.11.2025
Сёдертелье СК
3:1
МОДО
Завершен
07.11.2025
Эстерсундс ИФ
3:2
ХК Троя-Юнкбю
Завершен
06.11.2025
МОДО
1:4
ХК Троя-Юнкбю
Завершен
02.11.2025
Мора
0:0
Бьоркловен
Завершен
02.11.2025
ХК Альмтуна
1:1
БИК
Завершен
31.10.2025
ХК Альмтуна
2:1
Эстерсундс ИФ
Завершен
31.10.2025
Мора
4:5
Кальмар
Завершен
31.10.2025
БИК
1:0
Нюбру Вайкингс
Завершен
31.10.2025
АИК
8:1
Виммербю ХК
Завершен
31.10.2025
Оскарсхамн
2:1
Сёдертелье СК
Завершен
31.10.2025
Бьоркловен
4:1
ХК Троя-Юнкбю
Завершен
31.10.2025
МОДО
1:4
VIK Västerås HK
Завершен
29.10.2025
Виммербю ХК
2:1
Мора
Завершен
29.10.2025
Оскарсхамн
5:2
Эстерсундс ИФ
Завершен
29.10.2025
Бьоркловен
7:0
Нюбру Вайкингс
Завершен
29.10.2025
VIK Västerås HK
5:4
Сёдертелье СК
Завершен
29.10.2025
ХК Альмтуна
2:5
ХК Троя-Юнкбю
Завершен
29.10.2025
БИК
2:3
Кальмар
Завершен
29.10.2025
МОДО
4:3
АИК
Завершен
24.10.2025
МОДО
5:5
БИК
Завершен
24.10.2025
Кальмар
5:4
Оскарсхамн
Завершен
24.10.2025
Эстерсундс ИФ
3:2
ХК Альмтуна
Завершен
24.10.2025
ХК Троя-Юнкбю
2:4
Бьоркловен
Завершен
24.10.2025
Нюбру Вайкингс
5:4
Виммербю ХК
Завершен
24.10.2025
VIK Västerås HK
6:2
Мора
Завершен
24.10.2025
Сёдертелье СК
3:1
АИК
Завершен
22.10.2025
Оскарсхамн
2:1
Виммербю ХК
Завершен
22.10.2025
Мора
3:1
Сёдертелье СК
Завершен
22.10.2025
БИК
3:4
VIK Västerås HK
Завершен
22.10.2025
ХК Альмтуна
2:5
Бьоркловен
Завершен
22.10.2025
АИК
3:4
Эстерсундс ИФ
Завершен
22.10.2025
ХК Троя-Юнкбю
6:3
Нюбру Вайкингс
Завершен
22.10.2025
Кальмар
2:3
МОДО
Завершен
17.10.2025
Эстерсундс ИФ
4:1
Виммербю ХК
Завершен
17.10.2025
Сёдертелье СК
1:2
ХК Альмтуна
Завершен
17.10.2025
БИК
4:1
Оскарсхамн
Завершен
17.10.2025
Мора
2:1
ХК Троя-Юнкбю
Завершен
17.10.2025
VIK Västerås HK
2:3
АИК
Завершен
17.10.2025
Нюбру Вайкингс
0:7
Кальмар
Завершен
17.10.2025
Бьоркловен
3:2
МОДО
Завершен
15.10.2025
Эстерсундс ИФ
3:2
Оскарсхамн
Завершен
15.10.2025
Нюбру Вайкингс
4:1
БИК
Завершен
15.10.2025
Виммербю ХК
5:2
Сёдертелье СК
Завершен
15.10.2025
Бьоркловен
4:2
ХК Альмтуна
Завершен
15.10.2025
АИК
4:2
ХК Троя-Юнкбю
Завершен
15.10.2025
Кальмар
6:2
VIK Västerås HK
Завершен
15.10.2025
МОДО
4:3
Мора
Завершен
10.10.2025
ХК Альмтуна
1:5
Оскарсхамн
Завершен
10.10.2025
ХК Троя-Юнкбю
3:4
VIK Västerås HK
Завершен
10.10.2025
Эстерсундс ИФ
2:3
БИК
Завершен
10.10.2025
Кальмар
4:2
Бьоркловен
Завершен
10.10.2025
Виммербю ХК
3:0
Нюбру Вайкингс
Завершен
10.10.2025
АИК
5:2
Мора
Завершен
10.10.2025
МОДО
3:1
Сёдертелье СК
Завершен
08.10.2025
Оскарсхамн
2:3
Мора
Завершен
08.10.2025
Нюбру Вайкингс
3:5
АИК
Завершен
08.10.2025
Виммербю ХК
0:3
Бьоркловен
Завершен
08.10.2025
Кальмар
5:0
ХК Троя-Юнкбю
Завершен
08.10.2025
Эстерсундс ИФ
0:4
Сёдертелье СК
Завершен
08.10.2025
БИК
1:3
ХК Альмтуна
Завершен
08.10.2025
VIK Västerås HK
2:4
МОДО
Завершен
03.10.2025
Мора
4:6
Кальмар
Завершен
03.10.2025
Нюбру Вайкингс
6:3
Эстерсундс ИФ
Завершен
03.10.2025
БИК
1:4
Бьоркловен
Завершен
03.10.2025
VIK Västerås HK
3:1
ХК Альмтуна
Завершен
03.10.2025
ХК Троя-Юнкбю
4:5
АИК
Завершен
03.10.2025
МОДО
3:1
Виммербю ХК
Завершен
01.10.2025
ХК Альмтуна
0:6
Мора
Завершен
01.10.2025
Эстерсундс ИФ
3:2
Кальмар
Завершен
01.10.2025
Сёдертелье СК
1:1
VIK Västerås HK
Завершен
01.10.2025
АИК
3:2
Оскарсхамн
Завершен
01.10.2025
Виммербю ХК
2:3
БИК
Завершен
01.10.2025
Бьоркловен
4:1
Нюбру Вайкингс
Завершен
30.09.2025
МОДО
6:1
ХК Троя-Юнкбю
Отменен
29.09.2025
Мора
3:2
Оскарсхамн
Завершен
29.09.2025
VIK Västerås HK
1:3
Виммербю ХК
Завершен
29.09.2025
Сёдертелье СК
4:2
Кальмар
Завершен
29.09.2025
АИК
3:3
Нюбру Вайкингс
Завершен
28.09.2025
БИК
4:3
ХК Троя-Юнкбю
Завершен
27.09.2025
Эстерсундс ИФ
1:6
Бьоркловен
Завершен
26.09.2025
Оскарсхамн
8:0
МОДО
Завершен
26.09.2025
Нюбру Вайкингс
5:3
VIK Västerås HK
Завершен
26.09.2025
Бьоркловен
4:1
Сёдертелье СК
Завершен
24.09.2025
Бьоркловен
5:1
АИК
Завершен
24.09.2025
Оскарсхамн
2:3
БИК
Завершен
24.09.2025
Сёдертелье СК
5:4
ХК Троя-Юнкбю
Завершен
24.09.2025
МОДО
6:2
Нюбру Вайкингс
Завершен
19.09.2025
ХК Альмтуна
4:1
Кальмар
Завершен
19.09.2025
Нюбру Вайкингс
3:2
Оскарсхамн
Завершен
19.09.2025
Сёдертелье СК
1:3
БИК
Отменен
19.09.2025
Виммербю ХК
0:1
ХК Троя-Юнкбю
Отменен
19.09.2025
Мора
1:1
Бьоркловен
Отменен
19.09.2025
МОДО
2:1
Эстерсундс ИФ
Отменен
Комментарии к матчу
