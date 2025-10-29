Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Швеция — Швеция. Высшая лига. Хоккей : ХК Альмтуна — ХК Троя-Юнкбю , 1 тур . Начало встречи 29 октября 2025 запланировано на 21:00 по московскому времени и пройдет на стадионе Granby Ishallar .

Превью матча ХК Альмтуна — ХК Троя-Юнкбю

Команда ХК Альмтуна в последних 10 матчах одержала 3 победы и проиграла 6 матчей с разницей шайб 17-29. Команда ХК Троя-Юнкбю, сыграв 10 матчей, выиграла 2 раза и потерпела 8 поражений с разницей шайб 27-37. Команда ХК Альмтуна в среднем забивает 2 гола за игру, пропускает 3. ХК Троя-Юнкбю забивает 3, пропускает 4.