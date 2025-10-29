Смотреть онлайн БИК - Кальмар 29.10.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Швеция — Швеция. Высшая лига. Хоккей: БИК — Кальмар, 1 тур . Начало встречи 29 октября 2025 запланировано на 21:00 по московскому времени и пройдет на стадионе Nobelhallen.
Превью матча БИК — Кальмар
Команда БИК в последних 10 матчах одержала 5 побед и проиграла 4 матча с разницей шайб 28-30. Команда Кальмар, сыграв 10 матчей, выиграла 6 раз и потерпела 4 поражения с разницей шайб 40-26. Команда БИК в среднем забивает 3 гола за игру, пропускает 3. Кальмар забивает 4, пропускает 3.