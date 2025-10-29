Фрибет 15000₽
Криптобонус на ТОП-5 лиг до $1000
Криптобонус на ТОП-5 лиг до $1000
ЗАБРАТЬ!
Войти
Рейтинг букмекеров
Криптобонус на ТОП-5 лиг до $1000 Криптобонус на ТОП-5 лиг до $1000
29.10.2025

Смотреть онлайн БИК - Кальмар 29.10.2025. Прямая трансляция

Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира ШвецияШвеция. Высшая лига. Хоккей: БИККальмар, 1 тур . Начало встречи 29 октября 2025 запланировано на 21:00 по московскому времени и пройдет на стадионе Nobelhallen.

МСК, 1 тур, Стадион: Nobelhallen
Швеция. Высшая лига. Хоккей
БИК
Завершен
2 : 3
29 октября 2025
Кальмар
Смотреть онлайн
Бонус 17 тысяч рублей при регистрации в Фонбет
БИК
-
Кальмар
-
Счет после 1-го периода: 1-1
Кальмар
-
Кальмар
-
БИК
-
Счет после 2-го периода: 2-3
Счет после 3-го периода: 2-3

Превью матча БИК — Кальмар

Команда БИК в последних 10 матчах одержала 5 побед и проиграла 4 матча с разницей шайб 28-30. Команда Кальмар, сыграв 10 матчей, выиграла 6 раз и потерпела 4 поражения с разницей шайб 40-26. Команда БИК в среднем забивает 3 гола за игру, пропускает 3. Кальмар забивает 4, пропускает 3.

БИК БИК
14
Швеция
Хенрик Бьорклунд
1
Швеция
Olof Lindbom
44
Швеция
Jonatan Harju
9
Финляндия
Eero Teravainen
19
Норвегия
Simen Andre Edvardsen
7
Норвегия
Sander Vold Engebraten
87
Швеция
Eric Forsberg
91
Швеция
Tim Barkemo
27
Швеция
Tobias Sjokvist
10
Швеция
Alexander Ljungkrantz
17
Швеция
Ake Stakkestad
78
Финляндия
Leevi Viitala
90
Швеция
Rikard Olsen
73
Швеция
Oliver Eklind
22
Швеция
Viktor Lang
65
Швеция
Noel Fransen
13
Швеция
Hampus Plato
21
Швеция
Elias Ekstrom
72
Швеция
Viktor Lennartsson
4
Швеция
Alexander Leandersson
15
Швеция
Gustaf Franzen
20
Норвегия
Casper Haugen Evensen
Кальмар Кальмар
86
Швеция
Carell Felix
73
Швеция
Valdemar Johansson
14
Канада
George Diaco
9
Швеция
Wilhelm Westlund
71
Швеция
Gabriel Olsson
65
Швеция
Jacob Crespin
91
Швеция
Arvid Westlin
31
Carl Malmqvist
11
Швеция
Mathias Wigley
5
Швеция
Tobias Aronsson
20
Канада
Scott Walford
90
Канада
Liam Hawel
8
Швеция
Samuel Jonsson
18
Швеция
Jesper Linden
22
Швеция
Gustaf Westlund
19
США
Andrew Vanderbeck
4
Канада
Peter Diliberatore
21
Канада
Matthew Struthers
50
Швеция
Elliot Ekmark
63
Канада
Мэтт Фонтейн
43
Швеция
William Eckmyhl
94
Швеция
Albin Storm
Игры 1 тур
08.11.2025
Сёдертелье СК
3:1
МОДО
Завершен
07.11.2025
Эстерсундс ИФ
3:2
ХК Троя-Юнкбю
Завершен
06.11.2025
МОДО
1:4
ХК Троя-Юнкбю
Завершен
02.11.2025
Мора
0:0
Бьоркловен
Завершен
02.11.2025
ХК Альмтуна
1:1
БИК
Завершен
31.10.2025
ХК Альмтуна
2:1
Эстерсундс ИФ
Завершен
31.10.2025
Мора
4:5
Кальмар
Завершен
31.10.2025
БИК
1:0
Нюбру Вайкингс
Завершен
31.10.2025
АИК
8:1
Виммербю ХК
Завершен
31.10.2025
Оскарсхамн
2:1
Сёдертелье СК
Завершен
31.10.2025
Бьоркловен
4:1
ХК Троя-Юнкбю
Завершен
31.10.2025
МОДО
1:4
VIK Västerås HK
Завершен
29.10.2025
Виммербю ХК
2:1
Мора
Завершен
29.10.2025
Оскарсхамн
5:2
Эстерсундс ИФ
Завершен
29.10.2025
Бьоркловен
7:0
Нюбру Вайкингс
Завершен
29.10.2025
VIK Västerås HK
5:4
Сёдертелье СК
Завершен
29.10.2025
ХК Альмтуна
2:5
ХК Троя-Юнкбю
Завершен
29.10.2025
БИК
2:3
Кальмар
Завершен
29.10.2025
МОДО
4:3
АИК
Завершен
24.10.2025
МОДО
5:5
БИК
Завершен
24.10.2025
Кальмар
5:4
Оскарсхамн
Завершен
24.10.2025
Эстерсундс ИФ
3:2
ХК Альмтуна
Завершен
24.10.2025
ХК Троя-Юнкбю
2:4
Бьоркловен
Завершен
24.10.2025
Нюбру Вайкингс
5:4
Виммербю ХК
Завершен
24.10.2025
VIK Västerås HK
6:2
Мора
Завершен
24.10.2025
Сёдертелье СК
3:1
АИК
Завершен
22.10.2025
Оскарсхамн
2:1
Виммербю ХК
Завершен
22.10.2025
Мора
3:1
Сёдертелье СК
Завершен
22.10.2025
БИК
3:4
VIK Västerås HK
Завершен
22.10.2025
ХК Альмтуна
2:5
Бьоркловен
Завершен
22.10.2025
АИК
3:4
Эстерсундс ИФ
Завершен
22.10.2025
ХК Троя-Юнкбю
6:3
Нюбру Вайкингс
Завершен
22.10.2025
Кальмар
2:3
МОДО
Завершен
17.10.2025
Эстерсундс ИФ
4:1
Виммербю ХК
Завершен
17.10.2025
Сёдертелье СК
1:2
ХК Альмтуна
Завершен
17.10.2025
БИК
4:1
Оскарсхамн
Завершен
17.10.2025
Мора
2:1
ХК Троя-Юнкбю
Завершен
17.10.2025
VIK Västerås HK
2:3
АИК
Завершен
17.10.2025
Нюбру Вайкингс
0:7
Кальмар
Завершен
17.10.2025
Бьоркловен
3:2
МОДО
Завершен
15.10.2025
Эстерсундс ИФ
3:2
Оскарсхамн
Завершен
15.10.2025
Нюбру Вайкингс
4:1
БИК
Завершен
15.10.2025
Виммербю ХК
5:2
Сёдертелье СК
Завершен
15.10.2025
Бьоркловен
4:2
ХК Альмтуна
Завершен
15.10.2025
АИК
4:2
ХК Троя-Юнкбю
Завершен
15.10.2025
Кальмар
6:2
VIK Västerås HK
Завершен
15.10.2025
МОДО
4:3
Мора
Завершен
10.10.2025
ХК Альмтуна
1:5
Оскарсхамн
Завершен
10.10.2025
ХК Троя-Юнкбю
3:4
VIK Västerås HK
Завершен
10.10.2025
Эстерсундс ИФ
2:3
БИК
Завершен
10.10.2025
Кальмар
4:2
Бьоркловен
Завершен
10.10.2025
Виммербю ХК
3:0
Нюбру Вайкингс
Завершен
10.10.2025
АИК
5:2
Мора
Завершен
10.10.2025
МОДО
3:1
Сёдертелье СК
Завершен
08.10.2025
Оскарсхамн
2:3
Мора
Завершен
08.10.2025
Нюбру Вайкингс
3:5
АИК
Завершен
08.10.2025
Виммербю ХК
0:3
Бьоркловен
Завершен
08.10.2025
Кальмар
5:0
ХК Троя-Юнкбю
Завершен
08.10.2025
Эстерсундс ИФ
0:4
Сёдертелье СК
Завершен
08.10.2025
БИК
1:3
ХК Альмтуна
Завершен
08.10.2025
VIK Västerås HK
2:4
МОДО
Завершен
03.10.2025
Мора
4:6
Кальмар
Завершен
03.10.2025
Нюбру Вайкингс
6:3
Эстерсундс ИФ
Завершен
03.10.2025
БИК
1:4
Бьоркловен
Завершен
03.10.2025
VIK Västerås HK
3:1
ХК Альмтуна
Завершен
03.10.2025
ХК Троя-Юнкбю
4:5
АИК
Завершен
03.10.2025
МОДО
3:1
Виммербю ХК
Завершен
01.10.2025
ХК Альмтуна
0:6
Мора
Завершен
01.10.2025
Эстерсундс ИФ
3:2
Кальмар
Завершен
01.10.2025
Сёдертелье СК
1:1
VIK Västerås HK
Завершен
01.10.2025
АИК
3:2
Оскарсхамн
Завершен
01.10.2025
Виммербю ХК
2:3
БИК
Завершен
01.10.2025
Бьоркловен
4:1
Нюбру Вайкингс
Завершен
30.09.2025
МОДО
6:1
ХК Троя-Юнкбю
Отменен
29.09.2025
Мора
3:2
Оскарсхамн
Завершен
29.09.2025
VIK Västerås HK
1:3
Виммербю ХК
Завершен
29.09.2025
Сёдертелье СК
4:2
Кальмар
Завершен
29.09.2025
АИК
3:3
Нюбру Вайкингс
Завершен
28.09.2025
БИК
4:3
ХК Троя-Юнкбю
Завершен
27.09.2025
Эстерсундс ИФ
1:6
Бьоркловен
Завершен
26.09.2025
Оскарсхамн
8:0
МОДО
Завершен
26.09.2025
Нюбру Вайкингс
5:3
VIK Västerås HK
Завершен
26.09.2025
Бьоркловен
4:1
Сёдертелье СК
Завершен
24.09.2025
Бьоркловен
5:1
АИК
Завершен
24.09.2025
Оскарсхамн
2:3
БИК
Завершен
24.09.2025
Сёдертелье СК
5:4
ХК Троя-Юнкбю
Завершен
24.09.2025
МОДО
6:2
Нюбру Вайкингс
Завершен
19.09.2025
ХК Альмтуна
4:1
Кальмар
Завершен
19.09.2025
Нюбру Вайкингс
3:2
Оскарсхамн
Завершен
19.09.2025
Сёдертелье СК
1:3
БИК
Отменен
19.09.2025
Виммербю ХК
0:1
ХК Троя-Юнкбю
Отменен
19.09.2025
Мора
1:1
Бьоркловен
Отменен
19.09.2025
МОДО
2:1
Эстерсундс ИФ
Отменен
Комментарии к матчу
Рекомендуем букмекеров
все
10 000 ₽
Играть
10000 рублей за регистрацию!
3000 ₽
Играть
Фрибет новым игрокам
$1000
Играть
Криптобонус на ТОП-5 лиг до $1000
7777 ₽
Играть
Безусловный ФРИБЕТ 7777 ₽
15 000 ₽
Играть
ФРИБЕТ 15 000 руб. без условий!
25 000 ₽
Играть
Бонус до 25 000 руб. новым клиентам
100 000 ₽
Играть
Фрибет 100 000 ₽ новым клиентам
5000 ₽
Играть
Фрибет 5000 рублей новым клиентам
31 000 ₽
Играть
31 000 рублей за регистрацию
15 000 ₽
Играть
Бонус 15 000 в мобильном приложении!
иконка Топ турниры
НХЛ
НХЛ
США
КХЛ
КХЛ
Россия
Высшая хоккейная лига. ВХЛ
ВХЛ
Россия
Чемпионат Швеции по хоккею. Элитсериен
Элитсериен
Швеция
Молодежная хоккейная лига. МХЛ
МХЛ
Россия
Чемпионат Финляндии по хоккею. СМ-Лига
СМ-Лига
Финляндия
Чемпионат Германии по хоккею. ДЕЛ
ДЕЛ
Германия
Финляндия. Местис. Хоккей
Местис
Финляндия
иконка Популярные матчи
Лион Лион
ПСЖ ПСЖ
9 Ноября
22:45
Манчестер Сити Манчестер Сити
Ливерпуль Ливерпуль
9 Ноября
19:30
Интер Милан Интер Милан
Лацио Лацио
9 Ноября
22:45
Сельта Виго Сельта Виго
Барселона Барселона
9 Ноября
23:00
Рома Рома
Удинезе Удинезе
9 Ноября
20:00
Валенсия Валенсия
Реал Бетис Реал Бетис
9 Ноября
20:30
Анже Анже
Осер Осер
9 Ноября
19:15
Балтика Балтика
Краснодар Краснодар
9 Ноября
19:45
Майорка Майорка
Хетафе Хетафе
9 Ноября
20:30
Страсбург Страсбург
Лилль Лилль
9 Ноября
19:15