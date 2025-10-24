Фрибет 15000₽
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира ШвецияШвеция. Высшая лига. Хоккей: МОДОБИК, 1 тур . Начало встречи 24 октября 2025 запланировано на 21:30 по московскому времени и пройдет на стадионе Fjallraven Center.

МСК, 1 тур, Стадион: Fjallraven Center
Швеция. Высшая лига. Хоккей
МОДО
Завершен
5 : 5
24 октября 2025
БИК
БИК
-
Счет после 1-го периода: 0-1
БИК
-
МОДО
-
Счет после 2-го периода: 1-2
МОДО
-
МОДО
-
БИК
-
МОДО
-
БИК
-
БИК
-
Счет после 3-го периода: 5-5

Превью матча МОДО — БИК

Команда МОДО в последних 10 матчах одержала 7 побед и проиграла 2 матча с разницей шайб 30-26. Команда БИК, сыграв 10 матчей, выиграла 5 раз и потерпела 4 поражения с разницей шайб 26-28. Команда МОДО в среднем забивает 3 гола за игру, пропускает 3. БИК забивает 3, пропускает 3.

МОДО МОДО
90
Alex Swetlikoff
38
Швеция
William Falkenhall
24
Канада
Kyle Topping
15
Швеция
Jacob Bjerselius
25
Швеция
Carl Mattsson
34
Швеция
Hugo Hallin
33
Швеция
Oliver Svensson
92
Швеция
Йеспер Олофссон
2
Швеция
Давид Рундблад
26
Швеция
Emil Larsson
55
Норвегия
Sverre Ronningen
36
Швеция
Sebastian Ohlsson
22
Швеция
Mans Carlsson
60
Швеция
Edvin Olofsson
6
Канада
Gerry Fitzgerald
51
Швеция
Victor Berglund
91
Швеция
Linus Andersson
12
Швеция
Oscar Pettersson
35
Швеция
Adam Werner
14
Швеция
Jakob Noren
5
Швеция
August Berg
19
США
Тайлер Келлехер
19
США
Тайлер Келлехер
БИК БИК
13
Швеция
Hampus Plato
91
Швеция
Tim Barkemo
20
Норвегия
Casper Haugen Evensen
40
Швеция
Kalle Jellvert
65
Швеция
Noel Fransen
78
Финляндия
Leevi Viitala
17
Швеция
Ake Stakkestad
10
Швеция
Alexander Ljungkrantz
14
Швеция
Хенрик Бьорклунд
35
Норвегия
Ларс Волден
22
Швеция
Viktor Lang
72
Швеция
Viktor Lennartsson
4
Швеция
Alexander Leandersson
15
Швеция
Gustaf Franzen
73
Швеция
Oliver Eklind
90
Швеция
Rikard Olsen
9
Финляндия
Eero Teravainen
19
Норвегия
Simen Andre Edvardsen
7
Норвегия
Sander Vold Engebraten
1
Швеция
Olof Lindbom
21
Швеция
Elias Ekstrom
12
Швеция
Густаф Торелл
Игры 1 тур
12.11.2025
ХК Альмтуна
3:2
Мора
Завершен
12.11.2025
Кальмар
3:1
VIK Västerås HK
Завершен
12.11.2025
Сёдертелье СК
3:5
Нюбру Вайкингс
Завершен
12.11.2025
Оскарсхамн
2:3
БИК
Завершен
12.11.2025
ХК Троя-Юнкбю
1:4
АИК
Завершен
12.11.2025
Бьоркловен
1:3
Виммербю ХК
Завершен
12.11.2025
Эстерсундс ИФ
0:3
МОДО
Завершен
08.11.2025
Сёдертелье СК
3:1
МОДО
Завершен
07.11.2025
Эстерсундс ИФ
3:2
ХК Троя-Юнкбю
Завершен
06.11.2025
МОДО
1:4
ХК Троя-Юнкбю
Завершен
02.11.2025
Мора
0:0
Бьоркловен
Завершен
02.11.2025
ХК Альмтуна
1:1
БИК
Завершен
31.10.2025
ХК Альмтуна
2:1
Эстерсундс ИФ
Завершен
31.10.2025
Мора
4:5
Кальмар
Завершен
31.10.2025
БИК
1:0
Нюбру Вайкингс
Завершен
31.10.2025
АИК
8:1
Виммербю ХК
Завершен
31.10.2025
Оскарсхамн
2:1
Сёдертелье СК
Завершен
31.10.2025
Бьоркловен
4:1
ХК Троя-Юнкбю
Завершен
31.10.2025
МОДО
1:4
VIK Västerås HK
Завершен
29.10.2025
Виммербю ХК
2:1
Мора
Завершен
29.10.2025
Оскарсхамн
5:2
Эстерсундс ИФ
Завершен
29.10.2025
Бьоркловен
7:0
Нюбру Вайкингс
Завершен
29.10.2025
VIK Västerås HK
5:4
Сёдертелье СК
Завершен
29.10.2025
ХК Альмтуна
2:5
ХК Троя-Юнкбю
Завершен
29.10.2025
БИК
2:3
Кальмар
Завершен
29.10.2025
МОДО
4:3
АИК
Завершен
24.10.2025
МОДО
5:5
БИК
Завершен
24.10.2025
Кальмар
5:4
Оскарсхамн
Завершен
24.10.2025
Эстерсундс ИФ
3:2
ХК Альмтуна
Завершен
24.10.2025
ХК Троя-Юнкбю
2:4
Бьоркловен
Завершен
24.10.2025
Нюбру Вайкингс
5:4
Виммербю ХК
Завершен
24.10.2025
VIK Västerås HK
6:2
Мора
Завершен
24.10.2025
Сёдертелье СК
3:1
АИК
Завершен
22.10.2025
Оскарсхамн
2:1
Виммербю ХК
Завершен
22.10.2025
Мора
3:1
Сёдертелье СК
Завершен
22.10.2025
БИК
3:4
VIK Västerås HK
Завершен
22.10.2025
ХК Альмтуна
2:5
Бьоркловен
Завершен
22.10.2025
АИК
3:4
Эстерсундс ИФ
Завершен
22.10.2025
ХК Троя-Юнкбю
6:3
Нюбру Вайкингс
Завершен
22.10.2025
Кальмар
2:3
МОДО
Завершен
17.10.2025
Эстерсундс ИФ
4:1
Виммербю ХК
Завершен
17.10.2025
Сёдертелье СК
1:2
ХК Альмтуна
Завершен
17.10.2025
БИК
4:1
Оскарсхамн
Завершен
17.10.2025
Мора
2:1
ХК Троя-Юнкбю
Завершен
17.10.2025
VIK Västerås HK
2:3
АИК
Завершен
17.10.2025
Нюбру Вайкингс
0:7
Кальмар
Завершен
17.10.2025
Бьоркловен
3:2
МОДО
Завершен
15.10.2025
Эстерсундс ИФ
3:2
Оскарсхамн
Завершен
15.10.2025
Нюбру Вайкингс
4:1
БИК
Завершен
15.10.2025
Виммербю ХК
5:2
Сёдертелье СК
Завершен
15.10.2025
Бьоркловен
4:2
ХК Альмтуна
Завершен
15.10.2025
АИК
4:2
ХК Троя-Юнкбю
Завершен
15.10.2025
Кальмар
6:2
VIK Västerås HK
Завершен
15.10.2025
МОДО
4:3
Мора
Завершен
10.10.2025
ХК Альмтуна
1:5
Оскарсхамн
Завершен
10.10.2025
ХК Троя-Юнкбю
3:4
VIK Västerås HK
Завершен
10.10.2025
Эстерсундс ИФ
2:3
БИК
Завершен
10.10.2025
Кальмар
4:2
Бьоркловен
Завершен
10.10.2025
Виммербю ХК
3:0
Нюбру Вайкингс
Завершен
10.10.2025
АИК
5:2
Мора
Завершен
10.10.2025
МОДО
3:1
Сёдертелье СК
Завершен
08.10.2025
Оскарсхамн
2:3
Мора
Завершен
08.10.2025
Нюбру Вайкингс
3:5
АИК
Завершен
08.10.2025
Виммербю ХК
0:3
Бьоркловен
Завершен
08.10.2025
Кальмар
5:0
ХК Троя-Юнкбю
Завершен
08.10.2025
Эстерсундс ИФ
0:4
Сёдертелье СК
Завершен
08.10.2025
БИК
1:3
ХК Альмтуна
Завершен
08.10.2025
VIK Västerås HK
2:4
МОДО
Завершен
03.10.2025
Мора
4:6
Кальмар
Завершен
03.10.2025
Нюбру Вайкингс
6:3
Эстерсундс ИФ
Завершен
03.10.2025
БИК
1:4
Бьоркловен
Завершен
03.10.2025
VIK Västerås HK
3:1
ХК Альмтуна
Завершен
03.10.2025
ХК Троя-Юнкбю
4:5
АИК
Завершен
03.10.2025
МОДО
3:1
Виммербю ХК
Завершен
01.10.2025
ХК Альмтуна
0:6
Мора
Завершен
01.10.2025
Эстерсундс ИФ
3:2
Кальмар
Завершен
01.10.2025
Сёдертелье СК
1:1
VIK Västerås HK
Завершен
01.10.2025
АИК
3:2
Оскарсхамн
Завершен
01.10.2025
Виммербю ХК
2:3
БИК
Завершен
01.10.2025
Бьоркловен
4:1
Нюбру Вайкингс
Завершен
30.09.2025
МОДО
6:1
ХК Троя-Юнкбю
Отменен
29.09.2025
Мора
3:2
Оскарсхамн
Завершен
29.09.2025
VIK Västerås HK
1:3
Виммербю ХК
Завершен
29.09.2025
Сёдертелье СК
4:2
Кальмар
Завершен
29.09.2025
АИК
3:3
Нюбру Вайкингс
Завершен
28.09.2025
БИК
4:3
ХК Троя-Юнкбю
Завершен
27.09.2025
Эстерсундс ИФ
1:6
Бьоркловен
Завершен
26.09.2025
Оскарсхамн
8:0
МОДО
Завершен
26.09.2025
Нюбру Вайкингс
5:3
VIK Västerås HK
Завершен
26.09.2025
Бьоркловен
4:1
Сёдертелье СК
Завершен
24.09.2025
Бьоркловен
5:1
АИК
Завершен
24.09.2025
Оскарсхамн
2:3
БИК
Завершен
24.09.2025
Сёдертелье СК
5:4
ХК Троя-Юнкбю
Завершен
24.09.2025
МОДО
6:2
Нюбру Вайкингс
Завершен
19.09.2025
ХК Альмтуна
4:1
Кальмар
Завершен
19.09.2025
Нюбру Вайкингс
3:2
Оскарсхамн
Завершен
19.09.2025
Сёдертелье СК
1:3
БИК
Отменен
19.09.2025
Виммербю ХК
0:1
ХК Троя-Юнкбю
Отменен
19.09.2025
Мора
1:1
Бьоркловен
Отменен
19.09.2025
МОДО
2:1
Эстерсундс ИФ
Отменен
Комментарии к матчу
иконка Топ турниры
НХЛ
НХЛ
США
КХЛ
КХЛ
Россия
Высшая хоккейная лига. ВХЛ
ВХЛ
Россия
Чемпионат Швеции по хоккею. Элитсериен
Элитсериен
Швеция
Молодежная хоккейная лига. МХЛ
МХЛ
Россия
Чемпионат Финляндии по хоккею. СМ-Лига
СМ-Лига
Финляндия
Чемпионат Германии по хоккею. ДЕЛ
ДЕЛ
Германия
Финляндия. Местис. Хоккей
Местис
Финляндия
иконка Популярные матчи
Нефтехимик Нефтехимик
ЦСКА ЦСКА
14 Ноября
19:00
Спартак Спартак
Северсталь Северсталь
14 Ноября
19:30
Торпедо-Горький Торпедо-Горький
HC Magnitka Magnitogorsk HC Magnitka Magnitogorsk
14 Ноября
18:30
Химик Воскресенск Химик Воскресенск
Южный Урал Орск Южный Урал Орск
14 Ноября
18:30
Барселона Барселона
Виртус Болонья Виртус Болонья
14 Ноября
22:30
Люксембург Люксембург
Германия Германия
14 Ноября
22:45
Милан Милан
Олимпиакос Олимпиакос
14 Ноября
22:30
СКА-1946 U20 СКА-1946 U20
Академия Михайлова Академия Михайлова
14 Ноября
19:00
Асвел Лион-Вийёрбан Асвел Лион-Вийёрбан
Партизан Партизан
14 Ноября
22:00
Ильвес Ильвес
Таппара Таппара
14 Ноября
19:30