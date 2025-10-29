Смотреть онлайн МОДО - АИК 29.10.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Швеция — Швеция. Высшая лига. Хоккей: МОДО — АИК, 1 тур . Начало встречи 29 октября 2025 запланировано на 21:00 по московскому времени и пройдет на стадионе Fjallraven Center.
Превью матча МОДО — АИК
Команда МОДО в последних 10 матчах одержала 7 побед и проиграла 2 матча с разницей шайб 35-31. Команда АИК, сыграв 10 матчей, выиграла 6 раз и потерпела 3 поражения с разницей шайб 33-30. Команда МОДО в среднем забивает 4 гола за игру, пропускает 3. АИК забивает 3, пропускает 3.