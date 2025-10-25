Фрибет 15000₽
25.10.2025

Смотреть онлайн Mora IK U20 - Юргорден (20) 25.10.2025. Прямая трансляция

Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Швеция - Национальная U20: Mora IK U20Юргорден (20) . Начало встречи 25 октября 2025 запланировано на 16:00 по московскому времени .

МСК
Швеция - Национальная U20
Mora IK U20
Завершен
3 : 2
25 октября 2025
Юргорден (20)
Превью матча Mora IK U20 — Юргорден (20)

Команда Mora IK U20 в последних 10 матчах одержала 4 победы и проиграла 3 матча с разницей шайб 26-30. Команда Юргорден (20), сыграв 10 матчей, выиграла 2 раза и потерпела 3 поражения с разницей шайб 14-14. Команда Mora IK U20 в среднем забивает 3 гола за игру, пропускает 3. Юргорден (20) забивает 1, пропускает 1.

