Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Швеция - Национальная U20 : Mora IK U20 — Юргорден (20) . Начало встречи 25 октября 2025 запланировано на 16:00 по московскому времени .

Превью матча Mora IK U20 — Юргорден (20)

Команда Mora IK U20 в последних 10 матчах одержала 4 победы и проиграла 3 матча с разницей шайб 26-30. Команда Юргорден (20), сыграв 10 матчей, выиграла 2 раза и потерпела 3 поражения с разницей шайб 14-14. Команда Mora IK U20 в среднем забивает 3 гола за игру, пропускает 3. Юргорден (20) забивает 1, пропускает 1.