Смотреть онлайн IF Bjorkloven U20 - Brynäs IF U20 25.10.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Швеция - Национальная U20: IF Bjorkloven U20 — Brynäs IF U20 . Начало встречи 25 октября 2025 запланировано на 17:00 по московскому времени .
Превью матча IF Bjorkloven U20 — Brynäs IF U20
Команда IF Bjorkloven U20 в последних 10 матчах одержала 1 победа и проиграла 3 матча с разницей шайб 11-17. Команда Brynäs IF U20, сыграв 10 матчей, выиграла 2 раза и потерпела 1 поражение с разницей шайб 13-4. Команда IF Bjorkloven U20 в среднем забивает 1 гола за игру, пропускает 2. Brynäs IF U20 забивает 1, пропускает 0.