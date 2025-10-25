Смотреть онлайн МОДО Хоккей U20 - Timrå IK U20 25.10.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Швеция - Национальная U20: МОДО Хоккей U20 — Timrå IK U20 . Начало встречи 25 октября 2025 запланировано на 18:00 по московскому времени .
Превью матча МОДО Хоккей U20 — Timrå IK U20
Команда МОДО Хоккей U20 в последних 10 матчах одержала 2 победы и проиграла 2 матча с разницей шайб 10-11. Команда Timrå IK U20, сыграв 10 матчей, выиграла 1 раз и потерпела 4 поражения с разницей шайб 9-19. Команда МОДО Хоккей U20 в среднем забивает 1 гола за игру, пропускает 1. Timrå IK U20 забивает 1, пропускает 2.