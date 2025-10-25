Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Швеция - Национальная U20 : Шеллефтео АИК U20 — Lulea HF . Начало встречи 25 октября 2025 запланировано на 16:30 по московскому времени .

Превью матча Шеллефтео АИК U20 — Lulea HF

Команда Шеллефтео АИК U20 в последних 10 матчах одержала 6 побед и проиграла 2 матча с разницей шайб 34-26. Команда Lulea HF, сыграв 10 матчей, выиграла 3 раза и потерпела 5 поражений с разницей шайб 22-32. Команда Шеллефтео АИК U20 в среднем забивает 3 гола за игру, пропускает 3. Lulea HF забивает 2, пропускает 3. Команды провели между собой 1 матч. Последний раз соперники встречались между собой 20 сентября 2025 на поле команды Lulea HF, в том матче победу одержали хозяева.