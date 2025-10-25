Смотреть онлайн Ферьестад БК U20 - ХК Фрёлунда U20 25.10.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Швеция - Национальная U20: Ферьестад БК U20 — ХК Фрёлунда U20 . Начало встречи 25 октября 2025 запланировано на 16:30 по московскому времени .
Превью матча Ферьестад БК U20 — ХК Фрёлунда U20
Команда Ферьестад БК U20 в последних 10 матчах одержала 6 побед и проиграла 2 матча с разницей шайб 29-20. Команда ХК Фрёлунда U20, сыграв 10 матчей, выиграла 4 раза и потерпела 0 поражений с разницей шайб 21-11. Команда Ферьестад БК U20 в среднем забивает 3 гола за игру, пропускает 2. ХК Фрёлунда U20 забивает 2, пропускает 1.