Начало встречи 25 октября 2025 запланировано на 16:30 по московскому времени .

Превью матча Linkoping HC U20 — Рёгле БК U20

Команда Linkoping HC U20 в последних 10 матчах одержала 3 победы и проиграла 3 матча с разницей шайб 25-21. Команда Рёгле БК U20, сыграв 10 матчей, выиграла 3 раза и потерпела 2 поражения с разницей шайб 21-10. Команда Linkoping HC U20 в среднем забивает 3 гола за игру, пропускает 2. Рёгле БК U20 забивает 2, пропускает 1. Команды провели между собой 1 матч. Последний раз соперники встречались между собой 01 ноября 2025 на поле команды Рёгле БК U20, в том матче победу одержали гостьи.