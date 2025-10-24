Смотреть онлайн Родовре Майти Буллс - Фредериксхавн Уайт Хокс 24.10.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Дания — Чемпионат Дании по хоккею. Метал Лиг: Родовре Майти Буллс — Фредериксхавн Уайт Хокс . Начало встречи 24 октября 2025 запланировано на 20:30 по московскому времени и пройдет на стадионе Rødovre Skøjte Arena.
Превью матча Родовре Майти Буллс — Фредериксхавн Уайт Хокс
Команда Родовре Майти Буллс в последних 10 матчах одержала 3 победы и проиграла 4 матча с разницей шайб 18-24. Команда Фредериксхавн Уайт Хокс, сыграв 10 матчей, выиграла 3 раза и потерпела 3 поражения с разницей шайб 23-24. Команда Родовре Майти Буллс в среднем забивает 2 гола за игру, пропускает 2. Фредериксхавн Уайт Хокс забивает 2, пропускает 2. Команды провели между собой 1 матч. Последний раз соперники встречались между собой 21 сентября 2025 на поле команды Фредериксхавн Уайт Хокс, в том матче победу одержали гостьи.