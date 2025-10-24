Превью матча Родовре Майти Буллс — Фредериксхавн Уайт Хокс

Команда Родовре Майти Буллс в последних 10 матчах одержала 3 победы и проиграла 4 матча с разницей шайб 18-24. Команда Фредериксхавн Уайт Хокс, сыграв 10 матчей, выиграла 3 раза и потерпела 3 поражения с разницей шайб 23-24. Команда Родовре Майти Буллс в среднем забивает 2 гола за игру, пропускает 2. Фредериксхавн Уайт Хокс забивает 2, пропускает 2. Команды провели между собой 1 матч. Последний раз соперники встречались между собой 21 сентября 2025 на поле команды Фредериксхавн Уайт Хокс, в том матче победу одержали гостьи.