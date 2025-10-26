Смотреть онлайн Сённерйюск - Родовре Майти Буллс 26.10.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Дания — Чемпионат Дании по хоккею. Метал Лиг: Сённерйюск — Родовре Майти Буллс . Начало встречи 26 октября 2025 запланировано на 17:00 по московскому времени и пройдет на стадионе Суд Энерджи Арена.
Превью матча Сённерйюск — Родовре Майти Буллс
Команда Сённерйюск в последних 10 матчах одержала 2 победы и проиграла 4 матча с разницей шайб 17-19. Команда Родовре Майти Буллс, сыграв 10 матчей, выиграла 4 раза и потерпела 4 поражения с разницей шайб 22-25. Команда Сённерйюск в среднем забивает 2 гола за игру, пропускает 2. Родовре Майти Буллс забивает 2, пропускает 3.