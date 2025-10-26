Превью матча Сённерйюск — Родовре Майти Буллс

Команда Сённерйюск в последних 10 матчах одержала 2 победы и проиграла 4 матча с разницей шайб 17-19. Команда Родовре Майти Буллс, сыграв 10 матчей, выиграла 4 раза и потерпела 4 поражения с разницей шайб 22-25. Команда Сённерйюск в среднем забивает 2 гола за игру, пропускает 2. Родовре Майти Буллс забивает 2, пропускает 3.