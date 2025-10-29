Фрибет 15000₽
29.10.2025

Смотреть онлайн Фредериксхавн Уайт Хокс - Рунгстед Сайер Кэпитал 29.10.2025. Прямая трансляция

Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира ДанияЧемпионат Дании по хоккею. Метал Лиг: Фредериксхавн Уайт ХоксРунгстед Сайер Кэпитал . Начало встречи 29 октября 2025 запланировано на 21:00 по московскому времени и пройдет на стадионе Iscenter Nord.

МСК, Стадион: Iscenter Nord
Чемпионат Дании по хоккею. Метал Лиг
Фредериксхавн Уайт Хокс
Отменен
- : -
29 октября 2025
Рунгстед Сайер Кэпитал
Превью матча Фредериксхавн Уайт Хокс — Рунгстед Сайер Кэпитал

Команда Фредериксхавн Уайт Хокс в последних 10 матчах одержала 3 победы и проиграла 4 матча с разницей шайб 24-28. Команда Рунгстед Сайер Кэпитал, сыграв 10 матчей, выиграла 2 раза и потерпела 6 поражений с разницей шайб 24-32. Команда Фредериксхавн Уайт Хокс в среднем забивает 2 гола за игру, пропускает 3. Рунгстед Сайер Кэпитал забивает 2, пропускает 3. Команды провели между собой 1 матч. Последний раз соперники встречались между собой 28 сентября 2025 на поле команды Рунгстед Сайер Кэпитал, в том матче победу одержали хозяева.

История последних встреч

Фредериксхавн Уайт Хокс
Фредериксхавн Уайт Хокс
Рунгстед Сайер Кэпитал
Фредериксхавн Уайт Хокс
0 побед
0 ничьих
1 победа
0%
0%
100%
28.09.2025
Рунгстед Сайер Кэпитал
Рунгстед Сайер Кэпитал
4:2
Фредериксхавн Уайт Хокс
Фредериксхавн Уайт Хокс
Обзор
Комментарии к матчу
