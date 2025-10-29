Превью матча Фредериксхавн Уайт Хокс — Рунгстед Сайер Кэпитал

Команда Фредериксхавн Уайт Хокс в последних 10 матчах одержала 3 победы и проиграла 4 матча с разницей шайб 24-28. Команда Рунгстед Сайер Кэпитал, сыграв 10 матчей, выиграла 2 раза и потерпела 6 поражений с разницей шайб 24-32. Команда Фредериксхавн Уайт Хокс в среднем забивает 2 гола за игру, пропускает 3. Рунгстед Сайер Кэпитал забивает 2, пропускает 3. Команды провели между собой 1 матч. Последний раз соперники встречались между собой 28 сентября 2025 на поле команды Рунгстед Сайер Кэпитал, в том матче победу одержали хозяева.