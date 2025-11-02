Превью матча Сённерйюск — Рунгстед Сайер Кэпитал

Команда Сённерйюск в последних 10 матчах одержала 3 победы и проиграла 5 матчей с разницей шайб 24-29. Команда Рунгстед Сайер Кэпитал, сыграв 10 матчей, выиграла 2 раза и потерпела 7 поражений с разницей шайб 27-37. Команда Сённерйюск в среднем забивает 2 гола за игру, пропускает 3. Рунгстед Сайер Кэпитал забивает 3, пропускает 4. Команды провели между собой 1 матч. Последний раз соперники встречались между собой 22 сентября 2025 на поле команды Рунгстед Сайер Кэпитал, в том матче победу одержали гостьи.