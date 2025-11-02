Смотреть онлайн Сённерйюск - Рунгстед Сайер Кэпитал 02.11.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Дания — Чемпионат Дании по хоккею. Метал Лиг: Сённерйюск — Рунгстед Сайер Кэпитал . Начало встречи 02 ноября 2025 запланировано на 17:00 по московскому времени и пройдет на стадионе Суд Энерджи Арена.
Превью матча Сённерйюск — Рунгстед Сайер Кэпитал
Команда Сённерйюск в последних 10 матчах одержала 3 победы и проиграла 5 матчей с разницей шайб 24-29. Команда Рунгстед Сайер Кэпитал, сыграв 10 матчей, выиграла 2 раза и потерпела 7 поражений с разницей шайб 27-37. Команда Сённерйюск в среднем забивает 2 гола за игру, пропускает 3. Рунгстед Сайер Кэпитал забивает 3, пропускает 4. Команды провели между собой 1 матч. Последний раз соперники встречались между собой 22 сентября 2025 на поле команды Рунгстед Сайер Кэпитал, в том матче победу одержали гостьи.