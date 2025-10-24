Смотреть онлайн Хернинг - Оденсе Бульдогс 24.10.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Дания — Чемпионат Дании по хоккею. Метал Лиг: Хернинг — Оденсе Бульдогс . Начало встречи 24 октября 2025 запланировано на 20:30 по московскому времени и пройдет на стадионе KVIK Hockey Arena.
Превью матча Хернинг — Оденсе Бульдогс
Команда Хернинг в последних 10 матчах одержала 4 победы и проиграла 0 матчей с разницей шайб 22-7. Команда Оденсе Бульдогс, сыграв 10 матчей, выиграла 4 раза и потерпела 5 поражений с разницей шайб 29-35. Команда Хернинг в среднем забивает 2 гола за игру, пропускает 1. Оденсе Бульдогс забивает 3, пропускает 4.