Превью матча Хернинг — Оденсе Бульдогс

Команда Хернинг в последних 10 матчах одержала 4 победы и проиграла 0 матчей с разницей шайб 22-7. Команда Оденсе Бульдогс, сыграв 10 матчей, выиграла 4 раза и потерпела 5 поражений с разницей шайб 29-35. Команда Хернинг в среднем забивает 2 гола за игру, пропускает 1. Оденсе Бульдогс забивает 3, пропускает 4.