Превью матча Оденсе Бульдогс — Эсбьерг Энерджи

Команда Оденсе Бульдогс в последних 10 матчах одержала 4 победы и проиграла 5 матчей с разницей шайб 29-33. Команда Эсбьерг Энерджи, сыграв 10 матчей, выиграла 3 раза и потерпела 4 поражения с разницей шайб 22-27. Команда Оденсе Бульдогс в среднем забивает 3 гола за игру, пропускает 3. Эсбьерг Энерджи забивает 2, пропускает 3. Команды провели между собой 1 матч. Последний раз соперники встречались между собой 15 сентября 2025 на поле команды Эсбьерг Энерджи, в том матче победу одержали хозяева.