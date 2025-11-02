Смотреть онлайн Фредериксхавн Уайт Хокс - Оденсе Бульдогс 02.11.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Дания — Чемпионат Дании по хоккею. Метал Лиг: Фредериксхавн Уайт Хокс — Оденсе Бульдогс . Начало встречи 02 ноября 2025 запланировано на 17:00 по московскому времени и пройдет на стадионе Iscenter Nord.
Превью матча Фредериксхавн Уайт Хокс — Оденсе Бульдогс
Команда Фредериксхавн Уайт Хокс в последних 10 матчах одержала 4 победы и проиграла 4 матча с разницей шайб 29-32. Команда Оденсе Бульдогс, сыграв 10 матчей, выиграла 5 раз и потерпела 4 поражения с разницей шайб 31-32. Команда Фредериксхавн Уайт Хокс в среднем забивает 3 гола за игру, пропускает 3. Оденсе Бульдогс забивает 3, пропускает 3. Команды провели между собой 1 матч. Последний раз соперники встречались между собой 26 сентября 2025 на поле команды Оденсе Бульдогс, в том матче сыграли вничью.