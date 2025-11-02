Превью матча Фредериксхавн Уайт Хокс — Оденсе Бульдогс

Команда Фредериксхавн Уайт Хокс в последних 10 матчах одержала 4 победы и проиграла 4 матча с разницей шайб 29-32. Команда Оденсе Бульдогс, сыграв 10 матчей, выиграла 5 раз и потерпела 4 поражения с разницей шайб 31-32. Команда Фредериксхавн Уайт Хокс в среднем забивает 3 гола за игру, пропускает 3. Оденсе Бульдогс забивает 3, пропускает 3. Команды провели между собой 1 матч. Последний раз соперники встречались между собой 26 сентября 2025 на поле команды Оденсе Бульдогс, в том матче сыграли вничью.