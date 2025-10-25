Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Норвегия — Норвегия. Дивизион 1. Хоккей : Рингерике ХК — Tromso . Начало встречи 25 октября 2025 запланировано на 17:00 по московскому времени и пройдет на стадионе Schjongshallen .

Превью матча Рингерике ХК — Tromso

Команда Рингерике ХК в последних 10 матчах одержала 2 победы и проиграла 0 матчей с разницей шайб 6-3. Команды провели между собой 1 матч. Последний раз соперники встречались между собой 26 октября 2025 на поле команды Рингерике ХК, в том матче победу одержали хозяева.