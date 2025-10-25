Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Норвегия — Норвегия. Дивизион 1. Хоккей : Комет Халден — Конгсвингер . Начало встречи 25 октября 2025 запланировано на 18:00 по московскому времени и пройдет на стадионе Halden Ishall .

Превью матча Комет Халден — Конгсвингер

Команда Комет Халден в последних 10 матчах одержала 1 победа и проиграла 3 матча с разницей шайб 9-20. Команда Конгсвингер, сыграв 10 матчей, выиграла 2 раза и потерпела 3 поражения с разницей шайб 19-24. Команда Комет Халден в среднем забивает 1 гола за игру, пропускает 2. Конгсвингер забивает 2, пропускает 2.