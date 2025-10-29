Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Норвегия — Норвегия. Дивизион 1. Хоккей : Грюнер — Манглеруд Стар . Начало встречи 29 октября 2025 запланировано на 21:00 по московскому времени и пройдет на стадионе Daelenenga Idrettspark .

Превью матча Грюнер — Манглеруд Стар

Команда Грюнер в последних 10 матчах одержала 5 побед и проиграла 2 матча с разницей шайб 27-13. Команда Манглеруд Стар, сыграв 10 матчей, выиграла 2 раза и потерпела 1 поражение с разницей шайб 8-7. Команда Грюнер в среднем забивает 3 гола за игру, пропускает 1. Манглеруд Стар забивает 1, пропускает 1. Команды провели между собой 2 матча. Последний раз соперники встречались между собой 01 ноября 2025 на поле команды Манглеруд Стар, в том матче победу одержали гостьи.