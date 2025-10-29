Фрибет 15000₽
29.10.2025

Смотреть онлайн Ski Elite - Конгсвингер 29.10.2025. Прямая трансляция

Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира НорвегияНорвегия. Дивизион 1. Хоккей: Ski EliteКонгсвингер . Начало встречи 29 октября 2025 запланировано на 21:00 по московскому времени и пройдет на стадионе Ski Ishall.

МСК, Стадион: Ski Ishall
Норвегия. Дивизион 1. Хоккей
Ski Elite
Завершен
5 : 0
29 октября 2025
Конгсвингер
Смотреть онлайн
Ski Elite
-
Ski Elite
-
Счет после 1-го периода: 2-0
Ski Elite
-
Ski Elite
-
Ski Elite
-
Счет после 2-го периода: 5-0
Счет после 3-го периода: 5-0

Превью матча Ski Elite — Конгсвингер

Команда Ski Elite в последних 10 матчах одержала 2 победы и проиграла 4 матча с разницей шайб 21-22. Команда Конгсвингер, сыграв 10 матчей, выиграла 2 раза и потерпела 3 поражения с разницей шайб 19-24. Команда Ski Elite в среднем забивает 2 гола за игру, пропускает 2. Конгсвингер забивает 2, пропускает 2. Команды провели между собой 2 матча. Последний раз соперники встречались между собой 01 ноября 2025 на поле команды Конгсвингер, в том матче победу одержали гостьи.

История последних встреч

Ski Elite
Ski Elite
Конгсвингер
Ski Elite
2 побед
0 ничьих
0 побед
100%
0%
0%
01.11.2025
Конгсвингер
Конгсвингер
0:2
Ski Elite
Ski Elite
Обзор
06.09.2025
Ski Elite
Ski Elite
5:3
Конгсвингер
Конгсвингер
Обзор
Комментарии к матчу
