Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Норвегия — Норвегия. Дивизион 1. Хоккей : Ski Elite — Конгсвингер . Начало встречи 29 октября 2025 запланировано на 21:00 по московскому времени и пройдет на стадионе Ski Ishall .

Превью матча Ski Elite — Конгсвингер

Команда Ski Elite в последних 10 матчах одержала 2 победы и проиграла 4 матча с разницей шайб 21-22. Команда Конгсвингер, сыграв 10 матчей, выиграла 2 раза и потерпела 3 поражения с разницей шайб 19-24. Команда Ski Elite в среднем забивает 2 гола за игру, пропускает 2. Конгсвингер забивает 2, пропускает 2. Команды провели между собой 2 матча. Последний раз соперники встречались между собой 01 ноября 2025 на поле команды Конгсвингер, в том матче победу одержали гостьи.