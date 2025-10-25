Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Норвегия — Чемпионат Норвегии по хоккею. Лига Фьордкрафт : Волеренга — Лоренског . Начало встречи 25 октября 2025 запланировано на 17:00 по московскому времени и пройдет на стадионе Furuset Forum .

Превью матча Волеренга — Лоренског

Команда Волеренга в последних 10 матчах одержала 7 побед и проиграла 3 матча с разницей шайб 36-26. Команда Лоренског, сыграв 10 матчей, выиграла 1 раз и потерпела 9 поражений с разницей шайб 20-42. Команда Волеренга в среднем забивает 4 гола за игру, пропускает 3. Лоренског забивает 2, пропускает 4. Команды провели между собой 1 матч. Последний раз соперники встречались между собой 13 сентября 2025 на поле команды Лоренског, в том матче победу одержали гостьи.