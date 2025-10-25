Фрибет 15000₽
25.10.2025

Смотреть онлайн Волеренга - Лоренског 25.10.2025. Прямая трансляция

Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира НорвегияЧемпионат Норвегии по хоккею. Лига Фьордкрафт: ВолеренгаЛоренског . Начало встречи 25 октября 2025 запланировано на 17:00 по московскому времени и пройдет на стадионе Furuset Forum.

МСК, Стадион: Furuset Forum
Чемпионат Норвегии по хоккею. Лига Фьордкрафт
Волеренга
Завершен
8 : 1
25 октября 2025
Лоренског
Смотреть онлайн
Волеренга
-
Волеренга
-
Счет после 1-го периода: 2-0
Волеренга
-
Волеренга
-
Волеренга
-
Волеренга
-
Счет после 2-го периода: 6-0
Волеренга
-
Волеренга
-
Лоренског
-

Превью матча Волеренга — Лоренског

Команда Волеренга в последних 10 матчах одержала 7 побед и проиграла 3 матча с разницей шайб 36-26. Команда Лоренског, сыграв 10 матчей, выиграла 1 раз и потерпела 9 поражений с разницей шайб 20-42. Команда Волеренга в среднем забивает 4 гола за игру, пропускает 3. Лоренског забивает 2, пропускает 4. Команды провели между собой 1 матч. Последний раз соперники встречались между собой 13 сентября 2025 на поле команды Лоренског, в том матче победу одержали гостьи.

История последних встреч

Волеренга
Волеренга
Лоренског
Волеренга
1 победа
0 ничьих
0 побед
100%
0%
0%
13.09.2025
Лоренског
Лоренског
2:3
Волеренга
Волеренга
Обзор
Комментарии к матчу
