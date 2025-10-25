Превью матча Ойлерс — Спарта Сарпсборг

Команда Ойлерс в последних 10 матчах одержала 7 побед и проиграла 2 матча с разницей шайб 42-22. Команда Спарта Сарпсборг, сыграв 10 матчей, выиграла 3 раза и потерпела 7 поражений с разницей шайб 24-34. Команда Ойлерс в среднем забивает 4 гола за игру, пропускает 2. Спарта Сарпсборг забивает 2, пропускает 3. Команды провели между собой 1 матч. Последний раз соперники встречались между собой 09 октября 2025 на поле команды Спарта Сарпсборг, в том матче победу одержали гостьи.