25.10.2025

Смотреть онлайн Ойлерс - Спарта Сарпсборг 25.10.2025. Прямая трансляция

Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира НорвегияЧемпионат Норвегии по хоккею. Лига Фьордкрафт: ОйлерсСпарта Сарпсборг . Начало встречи 25 октября 2025 запланировано на 19:30 по московскому времени и пройдет на стадионе Ди-эн-Би Арена.

МСК, Стадион: Ди-эн-Би Арена
Чемпионат Норвегии по хоккею. Лига Фьордкрафт
Ойлерс
Завершен
0 : 1
25 октября 2025
Спарта Сарпсборг
Счет после 1-го периода: 0-0
Счет после 2-го периода: 0-0
Спарта Сарпсборг
-

Превью матча Ойлерс — Спарта Сарпсборг

Команда Ойлерс в последних 10 матчах одержала 7 побед и проиграла 2 матча с разницей шайб 42-22. Команда Спарта Сарпсборг, сыграв 10 матчей, выиграла 3 раза и потерпела 7 поражений с разницей шайб 24-34. Команда Ойлерс в среднем забивает 4 гола за игру, пропускает 2. Спарта Сарпсборг забивает 2, пропускает 3. Команды провели между собой 1 матч. Последний раз соперники встречались между собой 09 октября 2025 на поле команды Спарта Сарпсборг, в том матче победу одержали гостьи.

История последних встреч

Ойлерс
Ойлерс
Спарта Сарпсборг
Ойлерс
1 победа
0 ничьих
0 побед
100%
0%
0%
09.10.2025
Спарта Сарпсборг
Спарта Сарпсборг
2:5
Ойлерс
Ойлерс
Комментарии к матчу
