Смотреть онлайн Ойлерс - Спарта Сарпсборг 25.10.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Норвегия — Чемпионат Норвегии по хоккею. Лига Фьордкрафт: Ойлерс — Спарта Сарпсборг . Начало встречи 25 октября 2025 запланировано на 19:30 по московскому времени и пройдет на стадионе Ди-эн-Би Арена.
Превью матча Ойлерс — Спарта Сарпсборг
Команда Ойлерс в последних 10 матчах одержала 7 побед и проиграла 2 матча с разницей шайб 42-22. Команда Спарта Сарпсборг, сыграв 10 матчей, выиграла 3 раза и потерпела 7 поражений с разницей шайб 24-34. Команда Ойлерс в среднем забивает 4 гола за игру, пропускает 2. Спарта Сарпсборг забивает 2, пропускает 3. Команды провели между собой 1 матч. Последний раз соперники встречались между собой 09 октября 2025 на поле команды Спарта Сарпсборг, в том матче победу одержали гостьи.