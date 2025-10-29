Фрибет 15000₽
29.10.2025

Смотреть онлайн Farjestad (W) - Frolunda HC (W) 29.10.2025. Прямая трансляция

Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира ШвецияЖенский чемпионат Швеции по хоккею: Farjestad (W)Frolunda HC (W), 7 тур . Начало встречи 29 октября 2025 запланировано на 20:00 по московскому времени .

МСК, 7 тур
Женский чемпионат Швеции по хоккею
Farjestad (W)
Завершен
2 : 0
29 октября 2025
Frolunda HC (W)
Farjestad (W)
-
Счет после 1-го периода: 1-0
Farjestad (W)
-
Счет после 2-го периода: 2-0

Превью матча Farjestad (W) — Frolunda HC (W)

Команда Farjestad (W) в последних 10 матчах одержала 3 победы и проиграла 7 матчей с разницей шайб 23-32. Команда Frolunda HC (W), сыграв 10 матчей, выиграла 9 раз и потерпела 0 поражений с разницей шайб 33-10. Команда Farjestad (W) в среднем забивает 2 гола за игру, пропускает 3. Frolunda HC (W) забивает 3, пропускает 1.

Игры 7 тур
29.10.2025
Farjestad (W)
2:0
Frolunda HC (W)
Завершен
15.10.2025
Brynas IF (W)
-:-
SDE Hockey (W)
Отменен
