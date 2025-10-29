Смотреть онлайн Farjestad (W) - Frolunda HC (W) 29.10.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Швеция — Женский чемпионат Швеции по хоккею: Farjestad (W) — Frolunda HC (W), 7 тур . Начало встречи 29 октября 2025 запланировано на 20:00 по московскому времени .
Превью матча Farjestad (W) — Frolunda HC (W)
Команда Farjestad (W) в последних 10 матчах одержала 3 победы и проиграла 7 матчей с разницей шайб 23-32. Команда Frolunda HC (W), сыграв 10 матчей, выиграла 9 раз и потерпела 0 поражений с разницей шайб 33-10. Команда Farjestad (W) в среднем забивает 2 гола за игру, пропускает 3. Frolunda HC (W) забивает 3, пропускает 1.