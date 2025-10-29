Превью матча Skelleftea AIK (W) — Lulea HF (W)

Команда Skelleftea AIK (W) в последних 10 матчах одержала 4 победы и проиграла 6 матчей с разницей шайб 16-22. Команда Lulea HF (W), сыграв 10 матчей, выиграла 7 раз и потерпела 3 поражения с разницей шайб 32-21. Команда Skelleftea AIK (W) в среднем забивает 2 гола за игру, пропускает 2. Lulea HF (W) забивает 3, пропускает 2. Команды провели между собой 1 матч. Последний раз соперники встречались между собой 31 октября 2025 на поле команды Lulea HF (W), в том матче победу одержали хозяева.