Смотреть онлайн Skelleftea AIK (W) - Lulea HF (W) 29.10.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Швеция — Женский чемпионат Швеции по хоккею: Skelleftea AIK (W) — Lulea HF (W), 8 тур . Начало встречи 29 октября 2025 запланировано на 21:00 по московскому времени .
Превью матча Skelleftea AIK (W) — Lulea HF (W)
Команда Skelleftea AIK (W) в последних 10 матчах одержала 4 победы и проиграла 6 матчей с разницей шайб 16-22. Команда Lulea HF (W), сыграв 10 матчей, выиграла 7 раз и потерпела 3 поражения с разницей шайб 32-21. Команда Skelleftea AIK (W) в среднем забивает 2 гола за игру, пропускает 2. Lulea HF (W) забивает 3, пропускает 2. Команды провели между собой 1 матч. Последний раз соперники встречались между собой 31 октября 2025 на поле команды Lulea HF (W), в том матче победу одержали хозяева.