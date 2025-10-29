Фрибет 15000₽
29.10.2025

Смотреть онлайн Skelleftea AIK (W) - Lulea HF (W) 29.10.2025. Прямая трансляция

Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира ШвецияЖенский чемпионат Швеции по хоккею: Skelleftea AIK (W)Lulea HF (W), 8 тур . Начало встречи 29 октября 2025 запланировано на 21:00 по московскому времени .

МСК, 8 тур
Женский чемпионат Швеции по хоккею
Skelleftea AIK (W)
Отменен
- : -
29 октября 2025
Lulea HF (W)
Превью матча Skelleftea AIK (W) — Lulea HF (W)

Команда Skelleftea AIK (W) в последних 10 матчах одержала 4 победы и проиграла 6 матчей с разницей шайб 16-22. Команда Lulea HF (W), сыграв 10 матчей, выиграла 7 раз и потерпела 3 поражения с разницей шайб 32-21. Команда Skelleftea AIK (W) в среднем забивает 2 гола за игру, пропускает 2. Lulea HF (W) забивает 3, пропускает 2. Команды провели между собой 1 матч. Последний раз соперники встречались между собой 31 октября 2025 на поле команды Lulea HF (W), в том матче победу одержали хозяева.

История последних встреч

Skelleftea AIK (W)
Skelleftea AIK (W)
Lulea HF (W)
Skelleftea AIK (W)
0 побед
0 ничьих
1 победа
0%
0%
100%
31.10.2025
Lulea HF (W)
Lulea HF (W)
2:0
Skelleftea AIK (W)
Skelleftea AIK (W)
Обзор
Игры 8 тур
01.11.2025
Modo Hockey (W)
3:1
SDE Hockey (W)
Завершен
31.10.2025
Brynas IF (W)
1:0
Djurgardens IF (W)
Завершен
29.10.2025
Skelleftea AIK (W)
-:-
Lulea HF (W)
Отменен
Комментарии к матчу
