Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Норвегия — Чемпионат Норвегии по хоккею. Лига Фьордкрафт : Сторхамар — Ойлерс . Начало встречи 18 октября 2025 запланировано на 19:30 по московскому времени и пройдет на стадионе Hamar OL-Amfi .

Превью матча Сторхамар — Ойлерс

Команда Сторхамар в последних 10 матчах одержала 7 побед и проиграла 3 матча с разницей шайб 31-32. Команда Ойлерс, сыграв 10 матчей, выиграла 7 раз и потерпела 2 поражения с разницей шайб 39-25. Команда Сторхамар в среднем забивает 3 гола за игру, пропускает 3. Ойлерс забивает 4, пропускает 3. Команды провели между собой 1 матч. Последний раз соперники встречались между собой 04 октября 2025 на поле команды Ойлерс, в том матче победу одержали хозяева.