Смотреть онлайн Лиллехаммер - Сторхамар 25.10.2025. Прямая трансляция

Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Норвегия — Чемпионат Норвегии по хоккею. Лига Фьордкрафт: Лиллехаммер — Сторхамар . Начало встречи 25 октября 2025 запланировано на 19:30 по московскому времени и пройдет на стадионе Kristins Hall.