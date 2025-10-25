Смотреть онлайн Лиллехаммер - Сторхамар 25.10.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Норвегия — Чемпионат Норвегии по хоккею. Лига Фьордкрафт: Лиллехаммер — Сторхамар . Начало встречи 25 октября 2025 запланировано на 19:30 по московскому времени и пройдет на стадионе Kristins Hall.
Превью матча Лиллехаммер — Сторхамар
Команда Лиллехаммер в последних 10 матчах одержала 7 побед и проиграла 3 матча с разницей шайб 32-23. Команда Сторхамар, сыграв 10 матчей, выиграла 7 раз и потерпела 2 поражения с разницей шайб 31-25. Команда Лиллехаммер в среднем забивает 3 гола за игру, пропускает 2. Сторхамар забивает 3, пропускает 3.