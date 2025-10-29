Фрибет 15000₽
29.10.2025

Смотреть онлайн Djurgardens IF (W) - Brynas IF (W) 29.10.2025. Прямая трансляция

Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира ШвецияЖенский чемпионат Швеции по хоккею: Djurgardens IF (W)Brynas IF (W), 37 тур . Начало встречи 29 октября 2025 запланировано на 21:00 по московскому времени и пройдет на стадионе Ховет.

МСК, 37 тур, Стадион: Ховет
Женский чемпионат Швеции по хоккею
Djurgardens IF (W)
Завершен
1 : 4
29 октября 2025
Brynas IF (W)
Brynas IF (W)
-
Счет после 1-го периода: 0-1
Brynas IF (W)
-
Счет после 2-го периода: 0-2
Djurgardens IF (W)
-
Brynas IF (W)
-
Brynas IF (W)
-
Счет после 3-го периода: 1-4

Превью матча Djurgardens IF (W) — Brynas IF (W)

Команда Djurgardens IF (W) в последних 10 матчах одержала 5 побед и проиграла 5 матчей с разницей шайб 20-24. Команда Brynas IF (W), сыграв 10 матчей, выиграла 6 раз и потерпела 3 поражения с разницей шайб 29-24. Команда Djurgardens IF (W) в среднем забивает 2 гола за игру, пропускает 2. Brynas IF (W) забивает 3, пропускает 2. Команды провели между собой 2 матча. Последний раз соперники встречались между собой 31 октября 2025 на поле команды Brynas IF (W), в том матче победу одержали хозяева.

История последних встреч

Djurgardens IF (W)
Djurgardens IF (W)
Brynas IF (W)
Djurgardens IF (W)
0 побед
0 ничьих
2 побед
0%
0%
100%
31.10.2025
Brynas IF (W)
Brynas IF (W)
1:0
Djurgardens IF (W)
Djurgardens IF (W)
Обзор
09.09.2025
Djurgardens IF (W)
Djurgardens IF (W)
2:5
Brynas IF (W)
Brynas IF (W)
Обзор
Игры 37 тур
01.11.2025
HV 71 (W)
0:0
Farjestad (W)
Завершен
31.10.2025
Frolunda HC (W)
3:0
Linkopings HC (W)
Завершен
29.10.2025
Djurgardens IF (W)
1:4
Brynas IF (W)
Завершен
Комментарии к матчу
