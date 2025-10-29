Превью матча Djurgardens IF (W) — Brynas IF (W)

Команда Djurgardens IF (W) в последних 10 матчах одержала 5 побед и проиграла 5 матчей с разницей шайб 20-24. Команда Brynas IF (W), сыграв 10 матчей, выиграла 6 раз и потерпела 3 поражения с разницей шайб 29-24. Команда Djurgardens IF (W) в среднем забивает 2 гола за игру, пропускает 2. Brynas IF (W) забивает 3, пропускает 2. Команды провели между собой 2 матча. Последний раз соперники встречались между собой 31 октября 2025 на поле команды Brynas IF (W), в том матче победу одержали хозяева.