Превью матча Су-Сент-Мари Грейхаундз — Виндзор Спитфайрc

Команда Су-Сент-Мари Грейхаундз в последних 10 матчах одержала 4 победы и проиграла 2 матча с разницей шайб 21-22. Команда Виндзор Спитфайрc, сыграв 10 матчей, выиграла 7 раз и потерпела 0 поражений с разницей шайб 32-6. Команда Су-Сент-Мари Грейхаундз в среднем забивает 2 гола за игру, пропускает 2. Виндзор Спитфайрc забивает 3, пропускает 1.