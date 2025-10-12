Смотреть онлайн Су-Сент-Мари Грейхаундз - Виндзор Спитфайрc 12.10.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Канада — Главная юниорская хоккейная лига Квебека, Playoffs: Су-Сент-Мари Грейхаундз — Виндзор Спитфайрc . Начало встречи 12 октября 2025 запланировано на 02:07 по московскому времени и пройдет на стадионе Essar Centre.
Превью матча Су-Сент-Мари Грейхаундз — Виндзор Спитфайрc
Команда Су-Сент-Мари Грейхаундз в последних 10 матчах одержала 4 победы и проиграла 2 матча с разницей шайб 21-22. Команда Виндзор Спитфайрc, сыграв 10 матчей, выиграла 7 раз и потерпела 0 поражений с разницей шайб 32-6. Команда Су-Сент-Мари Грейхаундз в среднем забивает 2 гола за игру, пропускает 2. Виндзор Спитфайрc забивает 3, пропускает 1.