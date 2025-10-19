Превью матча Флинт Файрбердс — Сагино Спирит

Команда Флинт Файрбердс в последних 10 матчах одержала 1 победа и проиграла 2 матча с разницей шайб 10-14. Команда Сагино Спирит, сыграв 10 матчей, выиграла 1 раз и потерпела 6 поражений с разницей шайб 22-32. Команда Флинт Файрбердс в среднем забивает 1 гола за игру, пропускает 1. Сагино Спирит забивает 2, пропускает 3. Команды провели между собой 2 матча. Последний раз соперники встречались между собой 31 октября 2025 на поле команды Сагино Спирит, в том матче победу одержали гостьи.