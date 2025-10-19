Превью матча Питерборо Петес — Оттава 67

Команда Питерборо Петес в последних 10 матчах одержала 3 победы и проиграла 5 матчей с разницей шайб 25-34. Команда Оттава 67, сыграв 10 матчей, выиграла 4 раза и потерпела 0 поражений с разницей шайб 17-6. Команда Питерборо Петес в среднем забивает 3 гола за игру, пропускает 3. Оттава 67 забивает 2, пропускает 1.