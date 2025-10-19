Смотреть онлайн Виндзор Спитфайрc - Сарния Стинг 19.10.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Канада — Главная юниорская хоккейная лига Квебека, Playoffs: Виндзор Спитфайрc — Сарния Стинг . Начало встречи 19 октября 2025 запланировано на 02:05 по московскому времени и пройдет на стадионе WFCU Centre.
Превью матча Виндзор Спитфайрc — Сарния Стинг
Команда Виндзор Спитфайрc в последних 10 матчах одержала 9 побед и проиграла 0 матчей с разницей шайб 39-9. Команда Сарния Стинг, сыграв 10 матчей, выиграла 1 раз и потерпела 4 поражения с разницей шайб 13-19. Команда Виндзор Спитфайрc в среднем забивает 4 гола за игру, пропускает 1. Сарния Стинг забивает 1, пропускает 2. Команды провели между собой 2 матча. Последний раз соперники встречались между собой 18 октября 2025 на поле команды Сарния Стинг, в том матче победу одержали гостьи.