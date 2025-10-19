Превью матча Виндзор Спитфайрc — Сарния Стинг

Команда Виндзор Спитфайрc в последних 10 матчах одержала 9 побед и проиграла 0 матчей с разницей шайб 39-9. Команда Сарния Стинг, сыграв 10 матчей, выиграла 1 раз и потерпела 4 поражения с разницей шайб 13-19. Команда Виндзор Спитфайрc в среднем забивает 4 гола за игру, пропускает 1. Сарния Стинг забивает 1, пропускает 2. Команды провели между собой 2 матча. Последний раз соперники встречались между собой 18 октября 2025 на поле команды Сарния Стинг, в том матче победу одержали гостьи.