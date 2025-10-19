Превью матча Су-Сент-Мари Грейхаундз — Садбери Вулвз

Команда Су-Сент-Мари Грейхаундз в последних 10 матчах одержала 5 побед и проиграла 4 матча с разницей шайб 29-32. Команда Садбери Вулвз, сыграв 10 матчей, выиграла 1 раз и потерпела 6 поражений с разницей шайб 11-32. Команда Су-Сент-Мари Грейхаундз в среднем забивает 3 гола за игру, пропускает 3. Садбери Вулвз забивает 1, пропускает 3. Команды провели между собой 1 матч. Последний раз соперники встречались между собой 18 октября 2025 на поле команды Садбери Вулвз, в том матче победу одержали хозяева.