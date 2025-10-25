Превью матча Лондон Найтс — Оттава 67

Команда Лондон Найтс в последних 10 матчах одержала 6 побед и проиграла 4 матча с разницей шайб 35-23. Команда Оттава 67, сыграв 10 матчей, выиграла 4 раза и потерпела 2 поражения с разницей шайб 18-10. Команда Лондон Найтс в среднем забивает 4 гола за игру, пропускает 2. Оттава 67 забивает 2, пропускает 1. Команды провели между собой 1 матч. Последний раз соперники встречались между собой 01 ноября 2025 на поле команды Оттава 67, в том матче победу одержали хозяева.