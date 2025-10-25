Фрибет 15000₽
25.10.2025

Смотреть онлайн Лондон Найтс - Оттава 67 25.10.2025. Прямая трансляция

Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира КанадаГлавная юниорская хоккейная лига Квебека, Playoffs: Лондон НайтсОттава 67 . Начало встречи 25 октября 2025 запланировано на 02:00 по московскому времени и пройдет на стадионе Budweiser Gardens.

МСК, Стадион: Budweiser Gardens
Главная юниорская хоккейная лига Квебека, Playoffs
Лондон Найтс
Завершен
3 : 2
25 октября 2025
Оттава 67
Превью матча Лондон Найтс — Оттава 67

Команда Лондон Найтс в последних 10 матчах одержала 6 побед и проиграла 4 матча с разницей шайб 35-23. Команда Оттава 67, сыграв 10 матчей, выиграла 4 раза и потерпела 2 поражения с разницей шайб 18-10. Команда Лондон Найтс в среднем забивает 4 гола за игру, пропускает 2. Оттава 67 забивает 2, пропускает 1. Команды провели между собой 1 матч. Последний раз соперники встречались между собой 01 ноября 2025 на поле команды Оттава 67, в том матче победу одержали хозяева.

История последних встреч

Лондон Найтс
Лондон Найтс
Оттава 67
Лондон Найтс
0 побед
0 ничьих
1 победа
0%
0%
100%
01.11.2025
Оттава 67
Оттава 67
5:1
Лондон Найтс
Лондон Найтс
