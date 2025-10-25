Смотреть онлайн Сарния Стинг - Гамильтон Булдогс 25.10.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Канада — Главная юниорская хоккейная лига Квебека, Playoffs: Сарния Стинг — Гамильтон Булдогс . Начало встречи 25 октября 2025 запланировано на 02:05 по московскому времени и пройдет на стадионе Progressive Auto Sales Arena.
Превью матча Сарния Стинг — Гамильтон Булдогс
Команда Сарния Стинг в последних 10 матчах одержала 2 победы и проиграла 4 матча с разницей шайб 18-22. Команда Гамильтон Булдогс, сыграв 10 матчей, выиграла 6 раз и потерпела 0 поражений с разницей шайб 37-12. Команда Сарния Стинг в среднем забивает 2 гола за игру, пропускает 2. Гамильтон Булдогс забивает 4, пропускает 1.