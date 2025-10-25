Превью матча Сарния Стинг — Гамильтон Булдогс

Команда Сарния Стинг в последних 10 матчах одержала 2 победы и проиграла 4 матча с разницей шайб 18-22. Команда Гамильтон Булдогс, сыграв 10 матчей, выиграла 6 раз и потерпела 0 поражений с разницей шайб 37-12. Команда Сарния Стинг в среднем забивает 2 гола за игру, пропускает 2. Гамильтон Булдогс забивает 4, пропускает 1.