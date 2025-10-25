Смотреть онлайн Виндзор Спитфайрc - Оуэн Саунд Аттак 25.10.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Канада — Главная юниорская хоккейная лига Квебека, Playoffs: Виндзор Спитфайрc — Оуэн Саунд Аттак . Начало встречи 25 октября 2025 запланировано на 02:05 по московскому времени и пройдет на стадионе WFCU Centre.
Превью матча Виндзор Спитфайрc — Оуэн Саунд Аттак
Команда Виндзор Спитфайрc в последних 10 матчах одержала 9 побед и проиграла 1 матч с разницей шайб 36-13. Команда Оуэн Саунд Аттак, сыграв 10 матчей, выиграла 1 раз и потерпела 2 поражения с разницей шайб 12-13. Команда Виндзор Спитфайрc в среднем забивает 4 гола за игру, пропускает 1. Оуэн Саунд Аттак забивает 1, пропускает 1.