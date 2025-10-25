Превью матча Виндзор Спитфайрc — Оуэн Саунд Аттак

Команда Виндзор Спитфайрc в последних 10 матчах одержала 9 побед и проиграла 1 матч с разницей шайб 36-13. Команда Оуэн Саунд Аттак, сыграв 10 матчей, выиграла 1 раз и потерпела 2 поражения с разницей шайб 12-13. Команда Виндзор Спитфайрc в среднем забивает 4 гола за игру, пропускает 1. Оуэн Саунд Аттак забивает 1, пропускает 1.